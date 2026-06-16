Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00094659
Артикул:б/у-Крд 2026-06-16
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Код товара: 159659
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5 (потертость на кнопке автофокуса)
Пробег:20000
S/n: WJ0JA003370
Комплектация: камера, крышка, акб, з/у, ремешок, коробка, документация, кабель type-c
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.