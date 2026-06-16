Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00094659 Артикул: б/у-Крд 2026-06-16 Код товара: УТ-00094659 Артикул: б/у-Крд 2026-06-16 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Все характеристики Код товара: 159659 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 (потертость на кнопке автофокуса)

Пробег:20000

S/n: WJ0JA003370

Комплектация: камера, крышка, акб, з/у, ремешок, коробка, документация, кабель type-c

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Описание Код товара: 159659 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 (потертость на кнопке автофокуса)

Пробег:20000

S/n: WJ0JA003370

Комплектация: камера, крышка, акб, з/у, ремешок, коробка, документация, кабель type-c

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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