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Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5) (б/у)

  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
  • Lumix S5 Body (рус. меню, состояние 5)
Код товара:УТ-00094659
Артикул:б/у-Крд 2026-06-16

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Код товара: 159659

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5 (потертость на кнопке автофокуса)
Пробег:20000
S/n: WJ0JA003370
Комплектация: камера, крышка, акб, з/у, ремешок, коробка, документация, кабель type-c
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.