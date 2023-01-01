Первый фиксфокальный объектив Panasonic для новых полнокадровых камер системы S: S1 и S1R. Обеспечивает исключительно высокий уровень резкости по всей площади кадра с плавным переходом в расфокусированную зону и приятным боке. Два асферических и 3 низкодисперсионных элемента эффективно корректируют аберрации оптики. Двойной линейный / шаговый привод автофокуса обеспечивает невероятную скорость фокусировки (480 считываний положения в секунду). «Дыхание фокуса» минимизировано, что делает объектив привлекательным вариантом для съемки видео. Прочная конструкция с защитой от пыли, влаги и холода (до -10° С).