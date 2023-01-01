Объектив Panasonic Lumix S PRO 50mm f/1.4
Код товара : УТ-00033645
Артикул : S-X50E
199 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
L-mount
Диаметр светофильтра, мм
77
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.44 м
Угол поля зрения
47°
Конструкция объектива
13 элементов в 11 группах (2 асферических, 3 низкодисперсионных)
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
955 г (только объектив)
Размеры товара
90 х 130 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Первый фиксфокальный объектив Panasonic для новых полнокадровых камер системы S: S1 и S1R. Обеспечивает исключительно высокий уровень резкости по всей площади кадра с плавным переходом в расфокусированную зону и приятным боке. Два асферических и 3 низкодисперсионных элемента эффективно корректируют аберрации оптики. Двойной линейный / шаговый привод автофокуса обеспечивает невероятную скорость фокусировки (480 считываний положения в секунду). «Дыхание фокуса» минимизировано, что делает объектив привлекательным вариантом для съемки видео. Прочная конструкция с защитой от пыли, влаги и холода (до -10° С).