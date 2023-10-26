Описание

Код товара: 136101

Новый теле-зумобъектив Panasonic Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 Macro O.I.S. (модель S-R703000)

Обозначение O.I.S у данного объектива означает встроенный стабилизатор изображения, который по заявлению производителя имеет эффективность до 5,5 ступеней при использовании камеры оснащенной матричной стабилизацией.

Оптическая конструкция объектива Panasonic Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 Macro O.I.S. состоит из 17 элементов (см. схема ниже), включая стекло со сверхвысокой дисперсией, со сверхнизкой дисперсией и со сверхвысоким показателем преломления. А его фокус-группа приводится в действие линейным двигателем, при этом компания утверждает, что фокусное дыхание у данного объектива минимально.

Новый объектив Panasonic Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 Macro O.I.S. имеет минимальное фокусное расстояние 54 см при широкоугольном положении, а макроизображения можно снимать в половину размера реального объекта на 300mm.

Сообщается, что новый объектив защищен от пыли и влаги, причем в Panasonic заявляют, что их новинка сможет работать при температурах до -10 ° C. Новинка весит 790 г., а также позволяет устанавливать светофильтры диаметром 77 мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.