Описание

LUMIX S 35mm F1.8 (S-S35) стал четвертым объективом в серии 24 / 35 / 50 / 85 F1.8. Все 4 объектива обладают одинаковыми размерами корпуса: 73.6 х 82 мм, а также схожим весом (около 300 г) и точкой равновесия. Это должно помочь видеографам, использующим различные стабилизаторы, клетки, компендиумы, светофильтры и другие аксессуары: смена одного объектива этой серии на другой должна отнимать минимум времени на съемочной площадке.

Объектив обладает достаточно сложной оптической схемой, включающей 11 элементов в 9 группах. 3 из них являются асферическими, еще 3 – низкодисперсионными (ED), что позволяет создавать прекрасные изображения, свободные от хроматических аберраций, с высокой резкостью от края до края даже на открытых значениях диафрагмы. Фокусное расстояние 35 мм – универсальное, объектив хорошо подходит для пейзажей, уличной съемки, жанровых портретов и портретов в полный рост, а также для повседневной съемки. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 24 см (чуть больше 10 см от переднего края объектива), что позволяет снимать крупные планы.

Как и другие объективы Panasonic, LUMIX S 35mm F1.8 обладает очень продвинутым приводом автофокуса, позволяющим совершать до 240 передвижений линз в секунду – благодаря этому достигается высокоскоростное наведение на резкость и точное слежение за передвигающимися объектами съемки. Он также поддерживает линейную ручную фокусировку с регулируемым общим ходом кольца: от 90° до 360° с шагом 30° (настраивается через меню камер Panasonic). При расчете объектива инженеры постарались свести к минимуму «дыхание фокуса»: кадр не изменяется при переведении фокуса с минимальной дистанции на бесконечность и обратно. В отличие от многих объективов других брендов электромагнитное управление диафрагмой LUMIX S 35mm F1.8 позволяет открывать и закрывать ее очень плавно, микро-шагами, что также очень важно при съемке видео на профессиональном уровне. Диафрагма 9-лепестковая, скругленная, обеспечивает очень приятные округлые блики от расфокусированных источников света в кадре.

Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 обладает защитой от брызг и пыли, а также может использоваться при температурах до -10° С.