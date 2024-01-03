Объектив Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S. (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072607 Артикул : б/у-М-ЗВ39 К 2024-01-03

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Задать вопрос Причина уценки: Без следов эксплуатации. 75 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137607 Тип объектива: макрообъектив, стандартный, универсальный зум

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Leica L

Мин. фокусное расстояние: 24 мм

Макс. фокусное расстояние: 105 мм

Диафрагма: f/4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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