Описание

Panasonic Lumix S 18mm f/1.8 – компактный и легкий сверхширокоугольный объектив, обеспечивающий высокую резкость и достаточно приятное боке. Благодаря сложной оптической схеме (13 элементов в 12 группах, из них 3 асферических и 4 низкодисперсионных, а также 1 со сверхвысокой рефракцией) объективу удается скорректировать большую часть аберраций, включая хроматические аберрации и дисторсию (находятся на низком уровне).

Благодаря широкому углу поля зрения (100°), Lumix S 18mm f/1.8 отлично подходит для съемки сюжетов с широкой перспективой: пейзажей, интерьерной фотографии, астрофотографии, тревел-фотографии и так далее.

Объектив обладает современным линейным шаговым приводом автофокуса, который работает быстро и практически бесшумно. Для съемки видео будет также важно, что «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки) здесь по большей части исправлено, а механизм электронного управления диафрагмой работает плавно, бесступенчато.

Большим преимуществом Lumix S 18mm f/1.8 является компактный, легкий и в то же время защищенный от пыли и влаги корпус. Благодаря этому объектив не вызывает усталости при длительном ношении в путешествиях, а также легко балансируется на различных стабилизаторах или штативах.