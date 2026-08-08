Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix G90 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096084
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-08/03
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыMicro 4/3
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Код товара: УТ-00096084
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: WE0KA001307
Комплектация: Камера, аккумулятор, шейный ремень, зарядное устройство, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.