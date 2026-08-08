Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix G90 Body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096084 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-08/03 Код товара: УТ-00096084 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-08/03 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Все характеристики Код товара: УТ-00096084 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: WE0KA001307

Комплектация: Камера, аккумулятор, шейный ремень, зарядное устройство, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Описание Код товара: УТ-00096084 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: WE0KA001307

Комплектация: Камера, аккумулятор, шейный ремень, зарядное устройство, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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