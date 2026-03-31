Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix G9 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00092697
Артикул:б/у-Н1 К 2026-03-31
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыMicro 4/3
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Код товара: УТ-00092697
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса и дисплея;
Пробег: 34 300;
S/n: WE8JC001251;
Комплектация: 2 акб, з/у (без кабеля), ремень;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.