Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix G9 Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00092697 Артикул: б/у-Н1 К 2026-03-31 Код товара: УТ-00092697 Артикул: б/у-Н1 К 2026-03-31 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Все характеристики Код товара: УТ-00092697 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса и дисплея;

Пробег: 34 300;

S/n: WE8JC001251;

Комплектация: 2 акб, з/у (без кабеля), ремень;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Описание Код товара: УТ-00092697 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса и дисплея;

Пробег: 34 300;

S/n: WE8JC001251;

Комплектация: 2 акб, з/у (без кабеля), ремень;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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