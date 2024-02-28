Объектив Panasonic Lumix G Vario 100-300mm F4.0-5.6 MEGA O.I.S H-FS100300 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073725 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/05

<













>









Задать вопрос Причина уценки: минимальные следы эксплуатации. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 138725 Байонет объектива: Micro 4/3

Диаметр резьбы: 67

Светосила: 4.0-5.6

Состояние Товара: Отличное

Страна производитель: Japan

Фокусное расстояние: 100-300

Производитель: Panasonic Corporation, Osaka, Japan

Вес: 710 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации.

s

: XT1KB001302

Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка, бленда.

Гарантия 90 дней.

-----

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.