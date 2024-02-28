Объектив Panasonic Lumix G Vario 100-300mm F4.0-5.6 MEGA O.I.S H-FS100300 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073725
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/05
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138725
Байонет объектива: Micro 4/3
Диаметр резьбы: 67
Светосила: 4.0-5.6
Состояние Товара: Отличное
Страна производитель: Japan
Фокусное расстояние: 100-300
Производитель: Panasonic Corporation, Osaka, Japan
Вес: 710
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации.
s\n: XT1KB001302
Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка, бленда.
Гарантия 90 дней.
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