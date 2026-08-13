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Объектив Panasonic Lumix G 14mm f/2.5 ASPH (состояние 3) (б/у)

  • Lumix G 14mm f/2.5 ASPH (состояние 3)
  • Lumix G 14mm f/2.5 ASPH (состояние 3)
  • Lumix G 14mm f/2.5 ASPH (состояние 3)
  • Lumix G 14mm f/2.5 ASPH (состояние 3)
  • Lumix G 14mm f/2.5 ASPH (состояние 3)
  • Lumix G 14mm f/2.5 ASPH (состояние 3)
  • Lumix G 14mm f/2.5 ASPH (состояние 3)
Код товара:УТ-00096275
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-13/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствую следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке.
Пробег:
Серийный номер:BR1GB052219
Комплектация:Объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.