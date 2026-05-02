Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G80 body (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00093493
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-05-02/1
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыMicro 4/3
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе.
S/n: WE8JB002880
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.