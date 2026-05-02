Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G80 body (состояние 5-) (б/у)

<





















>

















Код товара: УТ-00093493 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-05-02/1 Код товара: УТ-00093493 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-05-02/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе.

S/n: WE8JB002880

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе.

S/n: WE8JB002880

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.