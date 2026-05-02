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Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G80 body (состояние 5-) (б/у)

  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
  • Lumix DMC-G80 body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00093493
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-05-02/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе.
S/n: WE8JB002880
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.