Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G80 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00096278
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-13/5
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыMicro 4/3
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствуют следы эксплуатации, царапины на экране
Пробег:12000
Серийный номер:WE86B001966
Комплектация:Камера, АКБ, ЗУ, ремень, крышка байонета
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.