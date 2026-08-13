Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G80 Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00096278 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-13/5 Код товара: УТ-00096278 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-13/5 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Присутствуют следы эксплуатации, царапины на экране

Пробег:12000

Серийный номер: WE86B001966

Комплектация: Камера, АКБ, ЗУ, ремень, крышка байонета

Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Micro 4/3 Стабилизация изображения Есть Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Присутствуют следы эксплуатации, царапины на экране

Пробег:12000

Серийный номер: WE86B001966

Комплектация: Камера, АКБ, ЗУ, ремень, крышка байонета

Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней. Видео Наш обзор

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