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Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G80 Body (состояние 4) (б/у)

  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
  • Lumix DMC-G80 Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00096278
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-13/5

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствуют следы эксплуатации, царапины на экране
Пробег:12000
Серийный номер:WE86B001966
Комплектация:Камера, АКБ, ЗУ, ремень, крышка байонета
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.