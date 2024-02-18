Компактный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-F2 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073504 Артикул : б/у-РнД КС 2024-02-18

<









>





Задать вопрос Причина уценки: Следы использования, слабый аккумулятор 5 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 138504 Тип камеры: компактная

Оптический Zoom 4X

Диафрагма F2.8 - F5.9

Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 33 - 132 мм

Минимальное расстояние съемки 0.05 м

Число оптических элементов 6

Число групп оптических элементов 5

Типы линз асферические

Число мегапикселей матрицы 10.3 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 10.1 МП

Размер 1/2.5"

Максимальное разрешение 3648 x 2736

Тип матрицы СCD

Кроп-фактор 6.02

Баланс белого авто, предустановки, ручная установка

Режимы съемки запись видео, макросъемка, серийная съемка

Скорость быстрой съемки 6 кадров/с

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, следы использования.

Комплектация: аккумулятор, коробка, кабель питания.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.