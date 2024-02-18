Компактный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-F2 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073504
Артикул : б/у-РнД КС 2024-02-18
Причина уценки:
Следы использования, слабый аккумулятор
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 138504
Тип камеры: компактная
Оптический Zoom 4X
Диафрагма F2.8 - F5.9
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 33 - 132 мм
Минимальное расстояние съемки 0.05 м
Число оптических элементов 6
Число групп оптических элементов 5
Типы линз асферические
Число мегапикселей матрицы 10.3 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 10.1 МП
Размер 1/2.5"
Максимальное разрешение 3648 x 2736
Тип матрицы СCD
Кроп-фактор 6.02
Баланс белого авто, предустановки, ручная установка
Режимы съемки запись видео, макросъемка, серийная съемка
Скорость быстрой съемки 6 кадров/с
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы использования.
Комплектация: аккумулятор, коробка, кабель питания.
Гарантия 90 дней.