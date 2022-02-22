Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH6 Body
Код товара : УТ-00058295
Артикул : # DC-GH6EE
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Объектив
объективы с байонетом Micro 4/3
Стабилизатор изображения
встроенный 5-осевой: сдвиг матрицы, эффективность до 7.5 ступеней экспозиции (с объективом H-ES12060 на 60 мм), двойная стабилизация Dual I.S. 2, при наличии стабилизатора в объективе
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с, 10 с. 3 кадра
Размер фотоизображения
5776 x 4336 (4:3), 5776 x 3848 (3:2), 5776 x 3248 (16:9), 4336 x 4336 (1:1)
Баланс белого
авто (3 варианта), 5 предустановок, 4 пользовательских установки, 4 установки температуры в К
Серийная съемка
механический затвор: 14 кадров/с (AF-S), 8 кадров/с (AF-C), 6 кадров/с (AF-S + LiveView), электронный затвор: 75 / 60 / 20 кадров/с (AF-S), память: 50 / 65 RAW, 40 RAW+JPEG, 90 / 95 в JPEG
Съёмка видео
Битрейт
5.7К H.265: 200 / 300 Мбит/с, 4К ALL-I: 600 / 800 Мбит/с, Apple ProRes 422: 1-1.3 Гбит/с, ProRes 422 HQ 1.5-1.9 Гбит/с
Формат записи звука
MOV: LPCM 2-канальный 48кГц/24 бит, 96кГц/24 бит, 4-канальный 48кГц/24 бит**, 96кГц/24 бит**, MP4: 2-канальный 48кГц/16 бит, **при подключенном DMW-XLR1 (продается отдельно)
Видеосъемка
5.7К 60р, 4K 60р 4:2:2 10 бит, 120р 4:2:0 10 бит, анаморфный 5.8К: 30р 4:2:0 10 бит, Full HD 1080р - до 300 кадров/с (4:2:0 10 бит)
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту, технология Panasonic DFD: определение лиц / глаз / животных (собаки / кошки), фокусировка по касанию экрана, чувствительность: EV -4 - 18
Ручная фокусировка
есть, включая линейный режим
Матрица
Датчик изображения
17.3 х 13 мм (4/3") MOS
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 25600 c расширением до 50; видео: ISO 100 - 12800 с расширением до 50, V-Log: от ISO 250, V-Log + увеличение динамического диапазона: от ISO 2000
Число эффективных пикселей, Мп
25.2
Прочие особенности
Дата анонса
22.02.2022
Комплектация
крышка корпуса, крышка «горячий башмак», крышка наглазника, крышка гнезда синхронизатора вспышки, плечевой ремень, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер переменного тока, кабель подключения USB (A-C), фиксатор кабеля, кабель BNC
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер, 1728 зон: оценочный, точечный, центровзвешенный, усиление подсвеченных участков
Экспокоррекция
фото: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV; видео: +/- 3 EV с шагом 1/3 EV
Брекетинг экспозиции
2, 3, 5 или 7 кадров, до +/- 3 EV, с шагом 1/3, 1/2 или 1 ступень
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +3 диоптрий
Видоискатель
электронный, OLED, 3.68 млн. точек, увеличение 0.76х (в 35-мм эквиваленте), покрытие 100% кадра
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI (тип A)
Карта памяти
1 гнездо для SD карт (SD, SDHC, SDXC), UHS-I или UHS-II + 1 гнездо CF express типа B
Процессор
Процессор
Venus Engine
Физические характеристики
Вес
823 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
138.4 x 100.3 x 99.6 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Panasonic и совместимых, X-синхронизация 1/250 с.; PC-терминал
Описание
Новый 25,2-мегапиксельный сенсор
LUMIX GH6 оснащен первым 25,2-мегапиксельным Live MOS-сенсором в системе Микро 4/3 (Micro Four Thirds™). Без фильтра нижних частот его конструкция обеспечивает как большее количество пикселей, так и более высокое разрешение для сверхреалистичной детализации. Высокая скорость считывания позволяет записывать видео C4K/4K 120p и вести серийную съемку со скоростью 75 кадров в секунду с использованием электронного затвора, а также минимизирует эффект роллинг шаттер.
Новый процессор Venus Engine
Новый процессор Venus Engine имеет примерно вдвое большую вычислительную мощность, чем у предыдущего, обеспечивая высокоскоростную обработку большего количества пикселей нового сенсора и видео с более высоким разрешением и скоростью передачи данных. Качество изображения также значительно улучшается. Новая интеллектуальная обработка деталей обеспечивает высокое разрешение, а новые функции 2D и высокопроизводительного 3D шумоподавления (для видео) оптимизируют шумоподавление. В результате получаются естественные 3D-изображения с минимальным уровнем шума даже при высокой чувствительности. Высокоточное двойное 3D-управление цветом обеспечивает улучшенную цветопередачу (яркость, насыщенность и оттенок), что делает цветовое выражение более точным и насыщенным.
Неограниченное время записи 10-битного видео C4K/4K 60p/50p в формате 4:2:2
Первый LUMIX, предлагающий 10-битную внутреннюю запись 4:2:2 C4K/4K 60p/50p, GH6 обеспечивает неограниченное время записи* при соблюдении рекомендуемой рабочей температуры**. Идеально подходит для небольших продакшн команд и для использования в сложных условиях, где необходимы мобильность и высокое качество. Также GH6 позволяет осуществлять одновременную внутреннюю и внешнюю запись через выход HDMI.
* При гарантированных условиях работы. При использовании аккумулятора. Время записи зависит от емкости аккумулятора и накопителя для записи.
** -10–40℃.
* Соответствует разрешению 4K (4096×2160), согласно определению консорциума ведущих мировых киностудий Digital Cinema Initiatives (DCI)
･Требуется карта CF express или карта памяти SD с классом скорости видео 90.
10-битная запись HFR/VFR
Набирающая популярность в производстве видео замедленная запись со звуком и с высоким разрешением теперь стала возможной с помощью 10-битной видеозаписи C4K/4K 120p/100p HFR (с высокой частотой кадров). LUMIX GH6 также предлагает широкий спектр 10-битных режимов записи ALL-Intra для профессионального монтажа, так что вы можете снимать видео с разрешением FHD 240p/200p HFR и FHD 240к/с VFR (переменная частота кадров). С помощью VFR вы можете записывать до 12,5х сверхмедленного видео (FHD 24p / 300 кадров в секунду 10-бит).
･При включенном увеличении динамического диапазона максимальная выходная мощность сенсора составляет 60 кадров в секунду.
5,7К 10-битная запись 60p/50p
Благодаря анаморфным (4:3) режимам 5,7К (5728x3024) 4:2:0 10-бит 60p/50p (17: 9) и 5,8К (5760x4320) 30p/25p/24p 4:2:0 10-бит, LUMIX GH6 обеспечивает более высокое разрешение и скорость передачи данных, чем когда-либо прежде, в дополнение к высокому качеству изображения, универсальности и выразительности, так необходимым для кино, телевидения и всех видов видеопроизводства.
Первая камера LUMIX, поддерживающая видео кодек Apple ProRes
Используя карту CFexpress типа B (MOV, 5,7К, 5728x3024, 29,97p/25,00p/24,00p), вы можете записывать видео в кодеках ProRes 422 HQ и ProRes 422, профессиональном отраслевом стандарте, обеспечивающем высокое качество изображения при низком сжатии. Это значительно снижает нагрузку на компьютер во время постпродакшна и позволяет выполнять NLE (нелинейное редактирование) без перекодирования, оптимизируя ваш рабочий процесс от начала до конца.
•Apple и ProRes являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в Соединенных Штатах и/или других странах.
Двойной стабилизатор изображения Dual I.S. 2 на 7.5 стопов
5-осевой двойной стабилизатор изображения I.S. 2 состоит из стабилизатора в корпусе (Body I.S.) и стабилизатора в объективе (Lens O.I.S.) и обеспечивает силу коррекции до 7,5 стопов.*
* Основано на стандарте CIPA [направление наклона камеры в горизонтальной / вертикальной плоскости: фокусное расстояние f=140 мм (эквивалент 35-мм камеры: f=280 мм) при использовании объектива H-FS14140.
Наклонно-поворотный экран
Первая камера серии LUMIX G, оснащенная наклонно-поворотным экраном. Такая конструкция позволяет поворачивать экран даже когда к камере подключен HDMI или USB кабель. Это обеспечивает удобство работы при подключении внешнего монитора, рекордера или другого устройства.
Двойной слот, поддерживающий карты памяти, для гибкого управления данными
LUMIX GH6 поддерживает запись видео с высокой скоростью передачи данных с двойным слотом для карт памяти* для карты CFexpress (CFexpress Тип B) и карты памяти SD (класс скорости UHS-I /UHS-II UHS 3, класс скорости видео UHS-II 90). В зависимости от ваших потребностей в съемке это позволяет использовать различные носители записи.
*Карта CFexpress необходима для видеосъемки со скоростью 800 Мбит/с и более, с переменной частотой кадров и поддержкой ALL-Intra или ProRes.
Инструкция на русском языке доступна в формате HTML по ссылке:
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-GH6/html/DC-GH6_DVQP2452_rus/0002.html
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