Описание

Новый 25,2-мегапиксельный сенсор

LUMIX GH6 оснащен первым 25,2-мегапиксельным Live MOS-сенсором в системе Микро 4/3 (Micro Four Thirds™). Без фильтра нижних частот его конструкция обеспечивает как большее количество пикселей, так и более высокое разрешение для сверхреалистичной детализации. Высокая скорость считывания позволяет записывать видео C4K/4K 120p и вести серийную съемку со скоростью 75 кадров в секунду с использованием электронного затвора, а также минимизирует эффект роллинг шаттер.

Новый процессор Venus Engine

Новый процессор Venus Engine имеет примерно вдвое большую вычислительную мощность, чем у предыдущего, обеспечивая высокоскоростную обработку большего количества пикселей нового сенсора и видео с более высоким разрешением и скоростью передачи данных. Качество изображения также значительно улучшается. Новая интеллектуальная обработка деталей обеспечивает высокое разрешение, а новые функции 2D и высокопроизводительного 3D шумоподавления (для видео) оптимизируют шумоподавление. В результате получаются естественные 3D-изображения с минимальным уровнем шума даже при высокой чувствительности. Высокоточное двойное 3D-управление цветом обеспечивает улучшенную цветопередачу (яркость, насыщенность и оттенок), что делает цветовое выражение более точным и насыщенным.

Неограниченное время записи 10-битного видео C4K/4K 60p/50p в формате 4:2:2

Первый LUMIX, предлагающий 10-битную внутреннюю запись 4:2:2 C4K/4K 60p/50p, GH6 обеспечивает неограниченное время записи* при соблюдении рекомендуемой рабочей температуры**. Идеально подходит для небольших продакшн команд и для использования в сложных условиях, где необходимы мобильность и высокое качество. Также GH6 позволяет осуществлять одновременную внутреннюю и внешнюю запись через выход HDMI.

* При гарантированных условиях работы. При использовании аккумулятора. Время записи зависит от емкости аккумулятора и накопителя для записи.

** -10–40℃.

* Соответствует разрешению 4K (4096×2160), согласно определению консорциума ведущих мировых киностудий Digital Cinema Initiatives (DCI)

・Требуется карта CF express или карта памяти SD с классом скорости видео 90.

10-битная запись HFR/VFR

Набирающая популярность в производстве видео замедленная запись со звуком и с высоким разрешением теперь стала возможной с помощью 10-битной видеозаписи C4K/4K 120p/100p HFR (с высокой частотой кадров). LUMIX GH6 также предлагает широкий спектр 10-битных режимов записи ALL-Intra для профессионального монтажа, так что вы можете снимать видео с разрешением FHD 240p/200p HFR и FHD 240к/с VFR (переменная частота кадров). С помощью VFR вы можете записывать до 12,5х сверхмедленного видео (FHD 24p / 300 кадров в секунду 10-бит).

・При включенном увеличении динамического диапазона максимальная выходная мощность сенсора составляет 60 кадров в секунду.

5,7К 10-битная запись 60p/50p

Благодаря анаморфным (4:3) режимам 5,7К (5728x3024) 4:2:0 10-бит 60p/50p (17: 9) и 5,8К (5760x4320) 30p/25p/24p 4:2:0 10-бит, LUMIX GH6 обеспечивает более высокое разрешение и скорость передачи данных, чем когда-либо прежде, в дополнение к высокому качеству изображения, универсальности и выразительности, так необходимым для кино, телевидения и всех видов видеопроизводства.

Первая камера LUMIX, поддерживающая видео кодек Apple ProRes

Используя карту CFexpress типа B (MOV, 5,7К, 5728x3024, 29,97p/25,00p/24,00p), вы можете записывать видео в кодеках ProRes 422 HQ и ProRes 422, профессиональном отраслевом стандарте, обеспечивающем высокое качество изображения при низком сжатии. Это значительно снижает нагрузку на компьютер во время постпродакшна и позволяет выполнять NLE (нелинейное редактирование) без перекодирования, оптимизируя ваш рабочий процесс от начала до конца.

•Apple и ProRes являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в Соединенных Штатах и/или других странах.

Двойной стабилизатор изображения Dual I.S. 2 на 7.5 стопов

5-осевой двойной стабилизатор изображения I.S. 2 состоит из стабилизатора в корпусе (Body I.S.) и стабилизатора в объективе (Lens O.I.S.) и обеспечивает силу коррекции до 7,5 стопов.*

* Основано на стандарте CIPA [направление наклона камеры в горизонтальной / вертикальной плоскости: фокусное расстояние f=140 мм (эквивалент 35-мм камеры: f=280 мм) при использовании объектива H-FS14140.

Наклонно-поворотный экран

Первая камера серии LUMIX G, оснащенная наклонно-поворотным экраном. Такая конструкция позволяет поворачивать экран даже когда к камере подключен HDMI или USB кабель. Это обеспечивает удобство работы при подключении внешнего монитора, рекордера или другого устройства.

Двойной слот, поддерживающий карты памяти, для гибкого управления данными

LUMIX GH6 поддерживает запись видео с высокой скоростью передачи данных с двойным слотом для карт памяти* для карты CFexpress (CFexpress Тип B) и карты памяти SD (класс скорости UHS-I /UHS-II UHS 3, класс скорости видео UHS-II 90). В зависимости от ваших потребностей в съемке это позволяет использовать различные носители записи.

*Карта CFexpress необходима для видеосъемки со скоростью 800 Мбит/с и более, с переменной частотой кадров и поддержкой ALL-Intra или ProRes.

Инструкция на русском языке доступна в формате HTML по ссылке:

https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-GH6/html/DC-GH6_DVQP2452_rus/0002.html