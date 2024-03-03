Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5 Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073758 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-03

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Описание Код товара: 138758 Байонет: Micro 4/3

Система стабилизатора: сдвиг матрицы

Число мегапикселей матрицы: 22 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы: 20 МП

Размер: 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм)

Максимальное разрешение: 5184 x 3888

Тип матрицы: CMOS Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: фотоаппарат, ЗУ, 3 неродных аккумулятора, ремень, инструкция, коробка.

Гарантия 90 дней. Пробег: 450 кадров.

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