Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073758
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-03
Причина уценки:
Не работает разъём HDMI. Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
65 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138758
Байонет: Micro 4/3
Система стабилизатора: сдвиг матрицы
Число мегапикселей матрицы: 22 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы: 20 МП
Размер: 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм)
Максимальное разрешение: 5184 x 3888
Тип матрицы: CMOS
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: фотоаппарат, ЗУ, 3 неродных аккумулятора, ремень, инструкция, коробка.
Гарантия 90 дней.
Пробег: 450 кадров.
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