Компактный фотоаппарат Panasonic Lumix DC-FZ1000 II Black (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075304
Артикул : б/у-РнД К 2024-04-27
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140304
Основные особенности Panasonic Lumix DC-FZ1000 II Black:
-несменный зум-объектив 25–400 мм экв. f/2,8–f/4 разработки Leica;
-20-мегапиксельная матрица формата 1″;
-работа с RAW-файлами;
-оптический стабилизатор изображения;
-гибридная 5-осевая стабилизация HYBRID O.I.S. + при видеосъёмке;
-запись видео до 3840×2160 4K/30p, 100 МБ/с;
-серийная съёмка до 12 кадров/с;
-фирменный режим 4К-фотосъёмки до 30 кадров/с;
-замедленная Full HD съёмка до 120 кадров/с;
-механический (60 — 1/4000 с) и электронный затвор (1 — 1/16000 с);
-Wi-Fi и Bluetooth версии 4.2;
-3-дюймовый поворотный сенсорный дисплей с разрешением 1,2 млн точек;
-электронный видоискатель 2,36 млн точек;
-один слот формата SD без поддержки UHS-II;
-вес 810 граммов с аккумулятором и картой памяти.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: фотоаппарат, АКБ, ЗУ, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.