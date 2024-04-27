Описание

Код товара: 140304

Основные особенности Panasonic Lumix DC-FZ1000 II Black:

-несменный зум-объектив 25–400 мм экв. f/2,8–f/4 разработки Leica;

-20-мегапиксельная матрица формата 1″;

-работа с RAW-файлами;

-оптический стабилизатор изображения;

-гибридная 5-осевая стабилизация HYBRID O.I.S. + при видеосъёмке;

-запись видео до 3840×2160 4K/30p, 100 МБ/с;

-серийная съёмка до 12 кадров/с;

-фирменный режим 4К-фотосъёмки до 30 кадров/с;

-замедленная Full HD съёмка до 120 кадров/с;

-механический (60 — 1/4000 с) и электронный затвор (1 — 1/16000 с);

-Wi-Fi и Bluetooth версии 4.2;

-3-дюймовый поворотный сенсорный дисплей с разрешением 1,2 млн точек;

-электронный видоискатель 2,36 млн точек;

-один слот формата SD без поддержки UHS-II;

-вес 810 граммов с аккумулятором и картой памяти.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: фотоаппарат, АКБ, ЗУ, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.