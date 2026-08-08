Объектив Panasonic Lumix 42.5mm f/1.7 G Aspherical O.I.S. (состояние 5-) (б/у)

<









>





Код товара: УТ-00096095 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-08/14 Код товара: УТ-00096095 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-08/14 Объектив, система MFT Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00096095 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: BR5LA004390

Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система MFT Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00096095 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: BR5LA004390

Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.