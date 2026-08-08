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Объектив Panasonic Lumix 42.5mm f/1.7 G Aspherical O.I.S. (состояние 5-) (б/у)

  • Lumix 42.5mm f/1.7 G Aspherical O.I.S. (состояние 5-)
  • Lumix 42.5mm f/1.7 G Aspherical O.I.S. (состояние 5-)
  • Lumix 42.5mm f/1.7 G Aspherical O.I.S. (состояние 5-)
  • Lumix 42.5mm f/1.7 G Aspherical O.I.S. (состояние 5-)
  • Lumix 42.5mm f/1.7 G Aspherical O.I.S. (состояние 5-)
  • Lumix 42.5mm f/1.7 G Aspherical O.I.S. (состояние 5-)
  • Lumix 42.5mm f/1.7 G Aspherical O.I.S. (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096095
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-08/14

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00096095

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: BR5LA004390
Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.