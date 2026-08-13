Объектив Panasonic Lumix 25mm f/1.4 (состояние 4-) (б/у)
Код товара:УТ-00096274
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-13/1
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаMFT
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствую следы эксплуатации на корпусе, царапины на внутренней стороне бленды, пыль в линзовом блоке.
Пробег:
Серийный номер:XT3EC001494
Комплектация:Объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.