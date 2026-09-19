Объектив Panasonic Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097482 Артикул: б/у-МСК 2026-09-19/Ф02-1 Код товара: УТ-00097482 Артикул: б/у-МСК 2026-09-19/Ф02-1 Код товара: 162482 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потертости.

S/n: XT0D0003820

Комплектация: Объектив, чехол, крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162482 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потертости.

S/n: XT0D0003820

Комплектация: Объектив, чехол, крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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