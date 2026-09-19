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Объектив Panasonic Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4) (б/у)

  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
  • Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4)
Код товара:УТ-00097482
Артикул:б/у-МСК 2026-09-19/Ф02-1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Код товара: 162482

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потертости.
S/n: XT0D0003820
Комплектация: Объектив, чехол, крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.