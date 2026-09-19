Объектив Panasonic Lumix 14-140mm f/3.5-5.8 G Vario HD Mega OIS (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00097482
Артикул:б/у-МСК 2026-09-19/Ф02-1
Код товара:УТ-00097482
Артикул:б/у-МСК 2026-09-19/Ф02-1
Код товара: 162482
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потертости.
S/n: XT0D0003820
Комплектация: Объектив, чехол, крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потертости.
S/n: XT0D0003820
Комплектация: Объектив, чехол, крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.