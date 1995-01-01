Описание

Универсальность и высокая производительность

С этим светосильным объективом F2.8 во всем фокусном диапазоне, вы сможете всегда получать яркие снимки. Фокусное расстояние 12 – 35 мм (эквивалент 35-мм камеры: 24 – 70 мм) охватывает диапазон от широкоугольного до умеренного телезума. В широкоугольном режиме этот объектив не только идеально подходит для съемки пейзажей, но и обеспечивает превосходное качество при съемке в помещении. В число возможностей объектива входит управление перспективой и расфокусировкой, что позволяет снимать именно те фото и видео, которые вы хотели. Влаго-/пыле-/морозостойкая конструкция делает его идеальным для съемки на улице, так что, используя его в сочетании с защищенной камерой LUMIX, вы можете не обращать внимание на погодные условия.

POWER O.I.S. – ультрарезкие фотографии

Снимайте, не заботясь о стабилизации, и не бойтесь упустить момент. Оптический стабилизатор (O.I.S.), встроенный в объектив, гарантирует отличные фотографии без размытых очертаний на всей площади кадра. Результатом будут невероятно четкие кадры

Нанопокрытие – четкость под любым углом

Забудьте о нежелательных ореолах и бликах – на линзы нанесено специальное нанопокрытие. Это специальное ультратонкое покрытие было разработано Panasonic для подавления нежелательных бликов во всем световом диапазоне. Результат: абсолютно чистые изображения даже при съемке точечного источника света в полной темноте.

Поддерживает режим видеозаписи – идеальные видеоролики

Благодаря поддержке объективом видеозаписи любой пользователь камеры LUMIX имеет под рукой все необходимое для видеосъемки. Объектив не только способен плавно изменять значение диафрагмы, исключая внезапные скачки экспозиции, но и разработан бесшумным, чтобы лучше справляться с записью звуковой составляющей сцены. Кроме того, невероятно эффективная работа его системы автофокуса позволяет записывать отличные ролики с разрешением 4K, где так важна точная фокусировка.

Защита от влаги/пыли/холода открывает новые пути для творчества

Надежный инструмент при любой погоде и в любом уголке планеты. Этот объектив имеет защищенную от влаги/пыли/холода конструкцию, которая выдерживает даже суровые полевые условия. Она защищает систему внутренних линз от песка, дождя и других воздействий, позволяя спокойно снимать в жестких условиях. Теперь ничто не мешает вам снимать те пейзажи или виды дикой природы, которые вы так хотели запечатлеть.