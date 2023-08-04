Описание

Код товара: 133959

Тип объектива

широкоугольный

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Micro 4/3

Мин. фокусное расстояние

12 мм

Макс. фокусное расстояние

60 мм

Диафрагма

f/2.8

Функции

автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки, стабилизация изображения, фокусировочный мотор

Минимальное расстояние фокусировки

0.2 м

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Небольшие следы эксплуатации.

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: XD9AD101779

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.