Объектив Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00068959
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-08-04/04
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 133959
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Micro 4/3
Мин. фокусное расстояние
12 мм
Макс. фокусное расстояние
60 мм
Диафрагма
f/2.8
Функции
автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки, стабилизация изображения, фокусировочный мотор
Минимальное расстояние фокусировки
0.2 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Небольшие следы эксплуатации.
s\n: XD9AD101779
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.