Описание

Объектив LEICA DG – самая передовая оптика

Выберите объектив LEICA DG и получите лучшее оптическое качество и производительность. Они отвечают строгим стандартам качества, которые задает Leica Camera AG. Благодаря продуманной конструкции этого объектива, вы сможете наслаждаться превосходной четкостью в любой точке кадра. В то же время, исключение любых видов искажений/дисторсий позволяет добиться формирования точной и резкой картинки. А это значит, что в вашей ладони умещается идеальный инструмент для создания профессиональных снимков. 4 асферические линзы (ASPH) позволяют добиться снижения размеров и веса, при этом эффективно предотвращая возникновение сферических аберраций. 2 линзы со сверхнизкой (ED) дисперсией исправляют хроматические аберрации, выдавая резкие, контрастные изображения с чистыми цветами по всей площади кадра.



POWER O.I.S. – ультрарезкие фотографии

Снимайте, не заботясь о стабилизации, и не бойтесь упустить момент. Технология оптической стабилизации изображения (O.I.S.), встроенная непосредственно в объектив, гарантирует отличные фотографии без размытых очертаний в любой части картинки. Кроме того, используя популярную функцию MEGA O.I.S., эта продвинутая технология мгновенно компенсирует даже сильные колебания камеры и вибрации, которые могут отразиться на фотографии. Так что вы можете снимать естественные сцены без использования штатива. В итоге вы получите невероятно четкие изображения.



Покрытие Nano Surface – четкое изображение под любым углом

Положите конец нежелательным ореолам и бликам – на все линзы в системе нанесено специальное покрытие Nano Surface. Это специальное ультратонкое покрытие было разработано Panasonic для подавления нежелательных бликов во всем световом диапазоне. Результат: изображения высокой четкости даже при съемке источника света в полной темноте.

Поддерживает режим видеозаписи – идеальные видеоролики

Благодаря поддержке объективом видеозаписи, любой пользователь камеры LUMIX имеет под рукой все необходимое для видеосъемки. Объектив не только способен плавно изменять значение диафрагмы, исключая внезапные скачки экспозиции, но и разработан бесшумным, чтобы лучше справляться с записью звуковой составляющей сцены. Кроме того, невероятно эффективная работа его системы автофокуса позволяет записывать отличные ролики с разрешением 4K, где так важна точная фокусировка.

Защита от влаги, пыли и холода открывает новые пути для творчества

Надежный инструмент при любой погоде и в любом уголке планеты. Этот объектив имеет защищенную от влаги, пыли и холода конструкцию*, которая выдерживает даже суровые полевые условия. Она защищает систему внутренних линз от песка, дождя и других воздействий, позволяя спокойно снимать в жестких условиях. Теперь ничто не мешает вам снимать те пейзажи или части дикой природы, которые вы так хотели запечатлеть.

*Объектив поддерживает эту функцию только при работе в сочетании с пыле-, влаго-, морозостойкими камерами LUMIX