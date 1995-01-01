Объектив Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH. Power O.I.S. (H-ES12060E)
Код товара : УТ-00073827
Артикул : @ H-ES12060E
89 990 ₽
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Описание
Объектив LEICA DG – самая передовая оптика
Выберите объектив LEICA DG и получите лучшее оптическое качество и производительность. Они отвечают строгим стандартам качества, которые задает Leica Camera AG. Благодаря продуманной конструкции этого объектива, вы сможете наслаждаться превосходной четкостью в любой точке кадра. В то же время, исключение любых видов искажений/дисторсий позволяет добиться формирования точной и резкой картинки. А это значит, что в вашей ладони умещается идеальный инструмент для создания профессиональных снимков. 4 асферические линзы (ASPH) позволяют добиться снижения размеров и веса, при этом эффективно предотвращая возникновение сферических аберраций. 2 линзы со сверхнизкой (ED) дисперсией исправляют хроматические аберрации, выдавая резкие, контрастные изображения с чистыми цветами по всей площади кадра.
POWER O.I.S. – ультрарезкие фотографии
Снимайте, не заботясь о стабилизации, и не бойтесь упустить момент. Технология оптической стабилизации изображения (O.I.S.), встроенная непосредственно в объектив, гарантирует отличные фотографии без размытых очертаний в любой части картинки. Кроме того, используя популярную функцию MEGA O.I.S., эта продвинутая технология мгновенно компенсирует даже сильные колебания камеры и вибрации, которые могут отразиться на фотографии. Так что вы можете снимать естественные сцены без использования штатива. В итоге вы получите невероятно четкие изображения.
Покрытие Nano Surface – четкое изображение под любым углом
Положите конец нежелательным ореолам и бликам – на все линзы в системе нанесено специальное покрытие Nano Surface. Это специальное ультратонкое покрытие было разработано Panasonic для подавления нежелательных бликов во всем световом диапазоне. Результат: изображения высокой четкости даже при съемке источника света в полной темноте.
Поддерживает режим видеозаписи – идеальные видеоролики
Благодаря поддержке объективом видеозаписи, любой пользователь камеры LUMIX имеет под рукой все необходимое для видеосъемки. Объектив не только способен плавно изменять значение диафрагмы, исключая внезапные скачки экспозиции, но и разработан бесшумным, чтобы лучше справляться с записью звуковой составляющей сцены. Кроме того, невероятно эффективная работа его системы автофокуса позволяет записывать отличные ролики с разрешением 4K, где так важна точная фокусировка.
Защита от влаги, пыли и холода открывает новые пути для творчества
Надежный инструмент при любой погоде и в любом уголке планеты. Этот объектив имеет защищенную от влаги, пыли и холода конструкцию*, которая выдерживает даже суровые полевые условия. Она защищает систему внутренних линз от песка, дождя и других воздействий, позволяя спокойно снимать в жестких условиях. Теперь ничто не мешает вам снимать те пейзажи или части дикой природы, которые вы так хотели запечатлеть.
*Объектив поддерживает эту функцию только при работе в сочетании с пыле-, влаго-, морозостойкими камерами LUMIX