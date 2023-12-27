Объектив Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 ASPH. Power O.I.S (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072499
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-27/03
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости, кольцо Lock целиком не блокирует кольцо зумирования, а только лишь затрудняет его поворот (делает его более тугим), нет передней крышки.
110 000 ₽
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Описание
Код товара: 137499
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 100 мм
Макс. фокусное расстояние 400 мм
Кратность зума 4x
Минимальное расстояние фокусировки 1.3 м
Минимальный угол обзора 3.1 град.мин
Максимальный угол обзора 12 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# SP9DG101696
Комплектация: задняя крышка, бленда, лапка, коробка, чехол.
Гарантия от 14 до 90 дней.
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