Объектив Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 ASPH. Power O.I.S (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072499 Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-27/03

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости, кольцо Lock целиком не блокирует кольцо зумирования, а только лишь затрудняет его поворот (делает его более тугим), нет передней крышки. 110 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137499 Тип объектива телеобъектив Фокусное расстояние переменное Мин. фокусное расстояние 100 мм Макс. фокусное расстояние 400 мм Кратность зума 4x Минимальное расстояние фокусировки 1.3 м Минимальный угол обзора 3.1 град.мин Максимальный угол обзора 12 град.мин Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4 Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 4 # SP9DG101696 Комплектация: задняя крышка, бленда, лапка, коробка, чехол. Гарантия от 14 до 90 дней.

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