Описание

Код:141089

Яркий объектив Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II ASPH. является эквивалентом 50 мм для беззеркальных камер MFT(Micro Four Thirds). Этот объектив с максимальной диафрагмой f/1,4 обеспечивает значительный контроль над глубиной резкости, а также хорошо подходит для работы в условиях низкой освещенности. Его оптическая схема включает в себя один элемент UHR и пару асферических элементов для уменьшения сферических аберраций и искажений, а также было применено нанопокрытие поверхности для подавления бликов и ореолов объектива для большей контрастности при резком освещении. Шаговый двигатель автофокусировки, а также конструкция внутренней фокусировки способствуют быстрой и бесшумной фокусировке как для фото-, так и для видеосъемки. Кроме того, этот объектив имеет пыле- и брызгозащищенную конструкцию, что облегчает работу в неблагоприятных условиях.

Технические характеристики:

Светосильный объектив с постоянным ФР

Крепление Micro 4/3

50 мм в 35-мм эквиваленте

Автофокус (минимальное расстояние фокусировки 0.3 м)

Диаметр фильтра 46 мм

Состояние : 5-

Комплектация: передняя, задняя крышка, бленда.

Гарантия 90 дней.