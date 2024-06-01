Объектив Panasonic Leica DG Summilux 25/1.4 ASPH (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076089
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код:141089
Яркий объектив Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II ASPH. является эквивалентом 50 мм для беззеркальных камер MFT(Micro Four Thirds). Этот объектив с максимальной диафрагмой f/1,4 обеспечивает значительный контроль над глубиной резкости, а также хорошо подходит для работы в условиях низкой освещенности. Его оптическая схема включает в себя один элемент UHR и пару асферических элементов для уменьшения сферических аберраций и искажений, а также было применено нанопокрытие поверхности для подавления бликов и ореолов объектива для большей контрастности при резком освещении. Шаговый двигатель автофокусировки, а также конструкция внутренней фокусировки способствуют быстрой и бесшумной фокусировке как для фото-, так и для видеосъемки. Кроме того, этот объектив имеет пыле- и брызгозащищенную конструкцию, что облегчает работу в неблагоприятных условиях.
Технические характеристики:
Светосильный объектив с постоянным ФР
Крепление Micro 4/3
50 мм в 35-мм эквиваленте
Автофокус (минимальное расстояние фокусировки 0.3 м)
Диаметр фильтра 46 мм
Состояние : 5-
Комплектация: передняя, задняя крышка, бленда.
Гарантия 90 дней.