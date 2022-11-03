Описание

Коротко о товаре

Тип объектива

макрообъектив

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Micro 4/3

Фокусное расстояние

45 мм

Диафрагма

f/2.8

Автоматическая фокусировка

есть

Стабилизатор изображения

есть

Функции

режим макросъемки, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Минимальное расстояние фокусировки 0.15 м

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: б.у. состояние 5 (Без характерных следов эксплуатации, царапин и потертостей. Нет передней крышки.

В комплекте: #XTOGC001500

Объектив, задняя крышка, бленда, чехол, документация, коробка.

Гарантия: 90 дней

Код товара: 127838