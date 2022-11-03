Объектив Panasonic Leica 45mm f/2.8 DG Macro-Elmarit ASPH MEGA O.I.S. H-ES045E (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00062838
Артикул : б/у-Ф1 К 2022-11-03/04
Причина уценки:
Без характерных следов эксплуатации, царапин и потертостей. Нет передней крышки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Коротко о товаре
Тип объектива
макрообъектив
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Micro 4/3
Фокусное расстояние
45 мм
Диафрагма
f/2.8
Автоматическая фокусировка
есть
Стабилизатор изображения
есть
Функции
режим макросъемки, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальное расстояние фокусировки 0.15 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: б.у. состояние 5 (Без характерных следов эксплуатации, царапин и потертостей. Нет передней крышки.
В комплекте: #XTOGC001500
Объектив, задняя крышка, бленда, чехол, документация, коробка.
Гарантия: 90 дней
Код товара: 127838