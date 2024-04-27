Видеокамера Panasonic HX-WA3 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075315 Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-27/2

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 12 200 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание HD-формат Full HD 1080p

Количество матриц 1

Тип матрицы MOS

Число пикселей матрицы 14.4 МП

Физический размер матрицы 1/2.33"

Минимальная освещенность 3 люкс

Диагональ ЖК-экрана 2.6 "

Разрешение ЖК-экрана 230400 пиксель

Оптический Zoom 5 x

Цифровой Zoom 120

Фокусное расстояние объектива, мин 6.8 мм

Фокусное расстояние объектива, макc 34 мм

Форматы записи камеры H.264, MPEG4

Число кадров в секунду при 1280х720 60

Число кадров в секунду при 1920x1080 30

Тип карты памяти SD, SDHC, SDXC

Вес 257 г

Ширина 67 мм

Глубина 46 мм

Высота 127 мм Особенности влагонепроницаемый корпус. Код товара: 140315

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: видеокамера, аккумулятор - 2 шт., карта памяти 16 Гб., кистевой ремешок. (мини-штатив в комплект не входит).

Гарантия 90 дней.

Видео

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