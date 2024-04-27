Видеокамера Panasonic HX-WA3 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075315
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-27/2
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
HD-формат Full HD 1080p
Количество матриц 1
Тип матрицы MOS
Число пикселей матрицы 14.4 МП
Физический размер матрицы 1/2.33"
Минимальная освещенность 3 люкс
Диагональ ЖК-экрана 2.6 "
Разрешение ЖК-экрана 230400 пиксель
Оптический Zoom 5 x
Цифровой Zoom 120
Фокусное расстояние объектива, мин 6.8 мм
Фокусное расстояние объектива, макc 34 мм
Форматы записи камеры H.264, MPEG4
Число кадров в секунду при 1280х720 60
Число кадров в секунду при 1920x1080 30
Тип карты памяти SD, SDHC, SDXC
Вес 257 г
Ширина 67 мм
Глубина 46 мм
Высота 127 мм
Особенности влагонепроницаемый корпус.
Код товара: 140315
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: видеокамера, аккумулятор - 2 шт., карта памяти 16 Гб., кистевой ремешок. (мини-штатив в комплект не входит).
Гарантия 90 дней.