Описание

Код товара: 138679

На камере установлен 12-кратный широкоугольный трансфокатор Leica Dicomar с высокой светосилой (1,5-2,8) . В конструкции объектива предусмотрены асферические линзы, которые обеспечивают очень низкий уровень геометрических и хроматических (цветовых) искажений. Объектив снабжен оптическим стабилизатором, который, работая совместно с электронной системой стабилизации, помогает устранить последствия тряски при съемке с рук и сделать изображение устойчивым, а движения камеры при панорамировании и зумировании - плавными.

Фирменной чертой видеокамер Panasonic является наличие не одного, а трех сенсоров. За объективом модели HDC-SD800 находится оптическое цветоделительное устройство, которое расщепляет свет на три потока (красный, синий и зеленый), каждый из которых попадает на отдельный MOS-сенсор, имеющий разрешение 2,53 млн. эффективных пикселей. Дальнейшая обработка видео ведется тремя параллельными потоками, которые смешиваются для образования полноцветного изображения только непосредственно перед записью его на карту. Это позволяет добиться наилучшего качества цветопередачи, прекрасной деталировки и низкого уровня шумов.

Процессор камеры Crystal Engine Pro имеет очень высокую производительность. Он в состоянии обработать HD-изображение не только с чересстрочной разверткой (1080/50i), но и с прогрессивной (1080/50p), требующей в два раза большей скорости потока данных.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Родной акб, нориг зу для акб, чехол

Гарантия 14 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения