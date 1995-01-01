Описание

Если вы снимаете за кулисами (BTS) в формате HD и хотели бы добавить 4K к своему репертуару, видеокамера Panasonic HC-X2000 UHD 4K Pro - решение ваших потребностей. Компактный и легкий для режиссера или BTS на съемочной площадке, X2000 снимает и записывает UHD 4K с частотой кадров, совместимой с трансляцией в широкоформатном режиме.

X2000 оснащен 1 / 2,5 " 8,29-мегапиксельным сенсором, который идеален для съёмки видео с разрешением 4K, процессором Venus для масштабирования изображения 4K для доставки Full HD, а также выходами 3G-SDI и HDMI. Звук записывается до 24 -бит PCM через встроенный микрофон.

Встроенный объектив Leica Dicomar имеет 24-кратный зум с самым широким углом наклона 25 мм и использует функцию цифрового iZoom для увеличения до 48-кратного. Функция АФ с распознаванием лиц позволяет вам отслеживать лица и автоматически настраивает фокусировку на объекте. Также, он оснащен кольцами ручного управления, диском управления и 5-осевой оптической стабилизацией изображения для обеспечения устойчивости снимков. 3,5-дюймовый складной ЖК-дисплей оснащен сенсорным экраном высокого разрешения. Камера записывает кодеки .mp4, .mov и AVCHD и поддерживает сжатие HEVC. Камера оснащена двумя гнездами для карт SD, что позволяет использовать реле и одновременную запись.

Камера поддерживает потоковую передачу по Wi-Fi 2,4 ГГц через потоки RTP / RTSP / RTMP / RTMPS.

В комплект входит съемная верхняя ручка VW-HU1, которая имеет два 3-контактных входа XLR, которые можно переключать между микрофонным, линейным и фантомным питанием + 48 В, и имеет отдельные ручки регулировки громкости. Встроенный светодиодный индикатор на передней панели устройства позволяет освещать объект мягким рассеянным светом, а также имеет функцию затемнения. Держатель микрофона прикреплен к стандартному гнезду сверху на корпусе камеры, а ручка также, как и на камере, оснащена креплением "холодный башмак" и крепежной резьбой для дополнительных аксессуаров.

Обратите внимание: меню камеры не русифицировано.