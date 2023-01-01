Видеокамера Panasonic HC-X2000
Код товара : УТ-00044292
Артикул : HC-X2000EE
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Характеристики
Фотосъёмка
Баланс белого
Авто / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2 000K—15 000K) / фикс. Ach / фикс. Bch
Цифровой зум
2х, 5х, 10х, i-Zoom (до 48х совместно с оптическим)
Размер фотоизображения
3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9)
Формат файла
JPEG
Съёмка видео
Битрейт
4К: 200, 150 или 100 Мбит/с, Full HD: 200, 100, 50 Мбит/с
Видеосъемка
4К UHD 30p 4:2:2 10 бит на карту памяти, 4К UHD 60p 4:2:0 8 или 10 бит на карту памяти, Full HD до 120p
Минимальная освещенность
1.5 лк (F1.8, Super Gain +, 1/30 с)
Формат записи звука
MOV: LPCM (24 бит, 2 кан.) MP4: AAC (16 бит, 2 кан.) AVCHD: Dolby Audio, (16 бит, 2 кан.))
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор AG-VBR59, 5900 мАч или 12 В сетевой адаптер
Прочие особенности
Комплектация
адаптер переменного тока, рукоятка, аккумулятор, наглазник, крышка объектива
Процессор
Процессор
Venus
Физические характеристики
Вес
900 г (только корпус), 1500 г (корпус с рукояткой, блендой, аккумулятором и наглазником)
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
62
Оптический зум
24x
Стабилизатор изображения
Ball O.I.S., 5-осевой стабилизатор изображения HYBRID O.I.S. (UHD/FHD)
Объектив
f 4.12 - 98.9 mm / 1.8 - 4.0 (25 - 600 мм в 35-мм эквиваленте)
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
0.61 см (0.24"), 1 560 000 точек
Память и интерфейсы
Карта памяти
SDHC / SDXC до 128 Гб, 2 слота
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Матрица
Датчик изображения
MOS-сенсор типа 1/2.5 (дюйма)
Светочувствительность
усиление (gain) 0 - 30 дБ
Соотношение сторон
16:9
Число эффективных пикселей, Мп
8.29
Подсветка
Встроенная подсветка
есть (светодиодная лампа на съемной рукоятке)
Внешняя подсветка
холодный башмак для лампы постоянного света
Описание
Если вы снимаете за кулисами (BTS) в формате HD и хотели бы добавить 4K к своему репертуару, видеокамера Panasonic HC-X2000 UHD 4K Pro - решение ваших потребностей. Компактный и легкий для режиссера или BTS на съемочной площадке, X2000 снимает и записывает UHD 4K с частотой кадров, совместимой с трансляцией в широкоформатном режиме.
X2000 оснащен 1 / 2,5 " 8,29-мегапиксельным сенсором, который идеален для съёмки видео с разрешением 4K, процессором Venus для масштабирования изображения 4K для доставки Full HD, а также выходами 3G-SDI и HDMI. Звук записывается до 24 -бит PCM через встроенный микрофон.
Встроенный объектив Leica Dicomar имеет 24-кратный зум с самым широким углом наклона 25 мм и использует функцию цифрового iZoom для увеличения до 48-кратного. Функция АФ с распознаванием лиц позволяет вам отслеживать лица и автоматически настраивает фокусировку на объекте. Также, он оснащен кольцами ручного управления, диском управления и 5-осевой оптической стабилизацией изображения для обеспечения устойчивости снимков. 3,5-дюймовый складной ЖК-дисплей оснащен сенсорным экраном высокого разрешения. Камера записывает кодеки .mp4, .mov и AVCHD и поддерживает сжатие HEVC. Камера оснащена двумя гнездами для карт SD, что позволяет использовать реле и одновременную запись.
Камера поддерживает потоковую передачу по Wi-Fi 2,4 ГГц через потоки RTP / RTSP / RTMP / RTMPS.
В комплект входит съемная верхняя ручка VW-HU1, которая имеет два 3-контактных входа XLR, которые можно переключать между микрофонным, линейным и фантомным питанием + 48 В, и имеет отдельные ручки регулировки громкости. Встроенный светодиодный индикатор на передней панели устройства позволяет освещать объект мягким рассеянным светом, а также имеет функцию затемнения. Держатель микрофона прикреплен к стандартному гнезду сверху на корпусе камеры, а ручка также, как и на камере, оснащена креплением "холодный башмак" и крепежной резьбой для дополнительных аксессуаров.
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