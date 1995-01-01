Видеокамера Panasonic HC-X20, английское меню
Код товара : УТ-00074523
Артикул : @ HC-X20GC-a
269 990 ₽
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Описание
Panasonic HC-X2 и HC-X20 – профессиональные ручные камкордеры для записи в UHD 4К или в Full HD. Основная часть их характеристик полностью совпадает, но старшая модель X2 отличается профессиональными интерфейсами, которые облегчают съемку с использованием нескольких камер, в том числе вещание в прямом эфире. У HC-X2 есть SDI 3G выход, вход/выход для временного кода (BNC гнездо), Ethernet LAN RJ-45 разъем, а USB-C выход поддерживает работу «на привязи» (USB tethering). У HC-X20 эти интерфейсы отсутствуют, однако она может вести онлайн-трансляции через USB-C разъем, также можно отдельно приобрести USB-LAN адаптер, для стабильного соединения на больших расстояниях.
Обе камеры оснащены такими профессиональными функциями как: встроенные ND фильтры, аудиоинтерфейс с двумя XLR входами (с фантомным питанием), два слота для карт памяти с одновременной или эстафетной записью, поддержка инфракрасной съемки (лампа ИК подсветки продается отдельно), Full HD стриминг в форматах RTSP, RTP, RTMP, RTMPS.
Профессиональная 4K 60p видеокамера
Камера Panasonic HC-X2 оснащена крупной матрицей типа 1.0, которая обеспечивает широкий динамический диапазон (до 13 ступеней в режиме Log), высокую светочувствительность и низкий уровень шума. При этом камера сохраняет портативность, необходимую для съемки репортажа, спортивных мероприятий, онлайн-трансляций.
Объектив с широким углом обзора 24,5 мм* и оптическим 20-кратным масштабированием (зумом)
Объектив охватывает диапазон фокусных расстояний от 24.5 мм до 490 мм (в 35-мм эквиваленте). При использовании функции i.ZOOM диапазон зума достигает 24х при выборе 4K и 32х с разрешением FHD – без потери качества.
Множество режимов записи
Камера поддерживает высокий битрейт 200 Мбит/с при записи в формате 59.94p/50p с субдискретизацией 4:2:2 или 4:2:0, 8 или 10 бит. Поддерживаются кодеки H.264 и HEVC, контейнеры MOV, MP4 и AVCHD, сжатие LongGop и All-Intra (только в Full HD). Функция сверхзамедления поддерживает 10-битную запись в формате FHD со скоростью 120/100 кадров/с*. Режим записи с переменной частотой кадров VFR (от 2 до 60 к/с) в 4K UHD позволяет снимать с ускорением или замедлением, что позволяет достичь высокой творческой выразительности видео.
Высокоточная автофокусировка с разрешением 4K
Функция обнаружения лиц точно распознает объекты, избавляя от проблем с фокусом и неточной экспозицией. Кроме того, благодаря добавлению функции распознавания цвета было усовершенствовано отслеживание объектов без прерывания в случае движения лица в любую сторону: к камере или от нее.
5-осевой стабилизатор изображения HYBRID O.I.S.+
Как для формата UHD, так и для FHD, в дополнение к оптической стабилизации изображения, работает электронная стабилизация для обнаружения и исправления дрожания рук в 5 осях, включая вращающуюся размывку. Система Ball O.I.S. уменьшает трение на секции привода, обеспечивая плавную, деликатную коррекцию колебаний малой амплитуды.
Внутренняя запись 4:2:2 10 бит
Запись цветового профиля 4:2:2 10 бит на карту памяти в 4К (LongGOP, до 30 к/с, 150 Мбит/с) или FHD (до 60 к/с, 100 Мбит/с). Камера поддерживает V-Log и HLG гаммы. При онлайн-выводе через HDMI интерфейс также поддерживается 10-битный режим изображения.
Потоковая трансляция в формате Full HD
Потоковая трансляция в формате HD, совместимая с протоколами RTSP / RTP / RTMP / RTMPS, позволяет осуществлять прямое подключение и трансляцию концертов, спортивных событий и экстренных новостей в социальные сети, на YouTube и т.д.
Беспроводное управление с планшета или смартфона
Встроенный модуль Wi-Fi позволяет устанавливать подключение Wi-Fi для мобильных устройств (смартфонов или планшетов). Использование мобильного приложения HC ROP делает возможным дистанционное управление настройками камеры, включая фокусировку, диафрагмирование, зум и т.д.
Монитор 3.5" с разрешением 2.76 млн. точек и высокой яркостью отлично читается даже при съемке на улице в ясный день. Видоискатель с широким наглазником регулируется по углу наклона. Есть возможность одновременного вывода изображения на монитор и в видоискатель.
Пользовательские кнопки: на корпусе камеры расположено 9 настраиваемых физических кнопок, еще 5 софт-кнопок находятся ЖК мониторе.
USB соединение с мобильным телефоном позволяет вести беспроводное вещание по сотовым сетям.
Обратите внимание: меню камеры не русифицировано.
Комплектация
- Адаптер переменного тока
- Зарядное устройство
- Аккумулятор AG-VBR59
- Держатель микрофона
- Винты для держателя микрофона
- Крышка на разъемы входа
- Наглазник
- Крышка объектива
- Бленда
- Кабель питания