Видеокамера Panasonic HC-X1500, английское меню
Код товара : УТ-00074520
Артикул : @ HC-X1500GC-a
179 990 ₽
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Описание
Самая легкая и компактная камера с поддержкой формата записи 4K 60p
Мобильный и портативный корпус разработан с вниманием к балансировке даже при использовании расширенных возможностей съемки.
Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 25 мм* и оптическим 24-кратным зумом
Объектив охватывает диапазон от 25 мм в широкоугольном режиме до 600 мм в теле-режиме с 24-кратным приближением. Технология i.ZOOM обеспечивает 32-кратное приближение при качестве 4K и 48-кратное при качестве FHD.
* эквивалент 35 мм камеры.
Высокоточный 4К АФ
Система распознавания лиц превосходно распознает объекты, если они достаточно проэкспонированы и находятся в допустимых пределах. Кроме того, технология распознавания цветов еще больше повышает качество распознавания и работает непрерывно, отслеживания перемещение лица в любую из сторон.
HYBRID O.I.S.
В обоих режимах UHD/FHD электронная стабилизация изображения работает наряду с оптической, обнаруживая и исправляя дрожание в 5 направлениях. Система стабилизации Ball O.I.S. позволяет сократить трение в секции привода, что обеспечивает
значительные улучшения, особенно при исправлении малоамплитудного дрожания.
Гибкие возможности записи
Поддержка битрейта до 200 Мб/с для записи видео 59,94p/50p с кодеком HEVC (LongGOP/10-бит 4:2:0/MOV) и режима суперзамедленной съемки 120/100 к/с* в FHD 10-бит.
* 59,94Гц: 120к/с, 50Гц: 100к/с
4:2:2 10-битная запись на внутреннюю память
Запись цветового профиля 4:2:2 10-бит на SD-карты с разрешением до LongGOP UHD 29,97p/25p (150 Мб/с) или FHD 59,94p/50p (100 Мб/с). Вывод изображения 10-бит UHD 59,94p/50p через HDMI.
Поддержка нескольких форматов
Гибкость форматов и скорости записи. В дополнение к удобным для редактирования форматам MOV и MP4 добавлен режим 720p AVCHD 8-Мб/с (PM).
Потоковые трансляции Full-HD в режиме реального времени
Поддержка RTSP/RTP/RTMP/RTMPS-форматов HD-трансляций обеспечивает возможность прямого подключения и распределения потоков для концертов, спортивных мероприятий и новостных сообщений в Facebook, YouTube и т. д.
* Дополнительно можно приобрести рукоятку и микрофон.
Удаленное управление с помощью планшета или смартфона
Wi-Fi модуль встроен в камеру. Воспользовавшись приложением HC ROP на планшете или смартфоне, вы также сможете управлять объективом и настройками камеры.
Конструкция с эффективным теплораспределением
Сверхтонкий вентилятор распределяет тепло по корпусу камеры, позволяя вести запись в качестве 4K 60p. Это самый маленький и легкий аппарат в отрасли, обладающий низким энергопотреблением.
Два кольца управления
Камера оснащена двумя кольцами управления, одно из которых отвечает за фокусировку, а другое за зум и управление диафрагмой. Теперь пользоваться кольцами проще, поскольку они имеют различный размер и их легко различить наощупь.
Обратите внимание: меню камеры не русифицировано.