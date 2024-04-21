Видеокамера Panasonic HC-VXF1 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075122
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-21
Причина уценки:
Практически как новый
65 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140122
Матрица — 1/2.5"
Разрешение — 8.5 млн пикселей;
Фокусное расстояние объектива --- 4.12 - 98.9 мм
Диафрагма -- 1,8-4
Ж/К экран 3"
Размеры — 14 x 10 x 20 см
Вес — 895 г (корпус);
Батарея — литий-ионный аккумулятор VBT-190
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: камера. АКБ, ЗУ, коробка
Гарантия 90 дней.
Видео
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