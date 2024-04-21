Видеокамера Panasonic HC-VXF1 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075122 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-21

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Описание Код товара: 140122

Матрица — 1/2.5"

Разрешение — 8.5 млн пикселей;

Фокусное расстояние объектива --- 4.12 - 98.9 мм Диафрагма -- 1,8-4 Ж/К экран 3"

Размеры — 14 x 10 x 20 см

Вес — 895 г (корпус);

Батарея — литий-ионный аккумулятор VBT-190 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 Комплектация: камера. АКБ, ЗУ, коробка

Гарантия 90 дней.

Видео

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