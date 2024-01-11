Видеокамера Panasonic HC-VX980
Код товара : УТ-00023288
Артикул : HC-VX980EE-K
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Характеристики
Фотосъёмка
Баланс белого
авто, 4 предустановки, ручная настройка
Одновременная съемка фото и видео
Есть
Цифровой зум
60x / 1500x (максимальное значение увеличения можно настроить в двух вариантах)
Размер фотоизображения
6784 x 3816 (экстраполяция), 4992 x 2808, 1920 x 1080
Формат файла
JPEG
Съёмка видео
Битрейт
4K MP4: 72 Мбит/с; Full HD: 5 - 50 Мбит/с; iFrame: 28 Мб/с или VBR
Минимальная освещенность
2 лк (сценический режим при низкой освещенности 1/25), 1 лк (ночной режим [цветной]), 0 лк (ночной режим [ИК])
Формат записи звука
AVCHD: Dolby Digital (5.1 или 2 канала), iFrame и MP4: AAC (2 канала)
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор: в комплекте VW-VBT190, 1940 мАч, альтернативный: VW-VBT380; зарядка по USB
Прочие особенности
Комплектация
Адаптер переменного тока, USB кабель, аккумулятор VW-VBT190 (1940 мАч), кабель HDMI, адаптер для башмака, крышка объектива, ПО для редактирования HD Writer AE 5,3 (необходима загрузка)
Дата анонса
01.01.2016
Процессор
Процессор
Crystal Engine 4K
Физические характеристики
Вес
351 г (без аккумулятора и карты памяти)
Вес (брутто), г
0.800
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
49
Оптический зум
20х
Стабилизатор изображения
HYBRID O.I.S.+ с активным режимом
Объектив
f 4.08 - 81.6 mm / 1.8 - 3.6 (30.8 - 626 мм в 4К, 37-752 мм в Full HD, в 35-мм эквиваленте)
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD / SDHC / SDXC (UHS-I)
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Матрица
Датчик изображения
1/2.3" BSI MOS
Число эффективных пикселей, Мп
8.29
Описание
Сохраните ваши воспоминания во всей их красе
Эта видеокамера записывает видео с разрешением 4K, что в четыре раза больше разрешения стандарта Full-HD. Это значит, что вы получите детализированные и реалистичные сцены при съемке в любых условиях. Вы даже можете делать впечатляющие снимки особых или уникальных моментов в разрешении 4К в режиме 4K-фото. Высокоскоростная, высокоточная технология автофокуса Panasonic делает съемку в разрешении 4K доступной для каждого.
Плавное зумирование: Благодаря функции «Плавный зум» вы получаете плавное зумирование без размытия изображения. Также просто наводить зум на объекты в середине кадра и за его пределами, не изменяя при этом угол наклона камеры.
Точное панорамирование: Кроме того, насладитесь плавным и точным панорамированием, просто задав начальную и конечную точки.
Простая функция слежения за объектом съемки: Вы можете выбрать человека, за которым необходимо следить при записи видео, и камера автоматически будет держать объект в зоне кроппинга.
Удобный стабилизатор: Даже после съемки вы можете компенсировать дрожание благодаря автоматической настройке позиции кроппинга. В результате вы получите более стабильный и чистый видеоряд.
Примечание. Итоговое видео записывается в режиме MP4 1080/25p.
4K-кроппинг: Ключевые технологии: постзуминг, постпанорамирование, постслежение, постстабилизатор.
Объектив с просветленной оптикой. Помимо передачи четких изображений, этот замечательный объектив LEICA Dicomar отражает неуловимые оттенки и тона, чем так славятся объективы Leica, при минимальных засветках и ореолах.
Точные сцены: За счет увеличенной скорости считывания во время запси, продвинутый 8 мегапиксельный BSI-сенсор эффективно подавляет искажения, чтобы обеспечить точный рендеринг сцены.
Процессор Crystal Engine 4K: Высокоскоростной и производительный процессор Crystal Engine 4K, способен быстро и точно обрабатывать массивный объем данных 4K, уменьшая при этом шумы.
Правильный уровень горизонта в любой ситуации
Функция выравнивания горизонта автоматически обнаруживает и исправляет наклон изображения, так что вы можете не отвлекаться от съемки. В зависимости от условий съемки можно выбрать один из трех параметров выравнивания (ВЫКЛ, обычное, сильное).
* Функция недоступна в режиме 4K.
Чистый результат без размытия: Пятиосевая стабилизация HYBRID O.I.S.+ предотвращает размытие изображения, вызванное дрожанием камеры при любом положении объектива: от широкого угла до максимального фокусного расстояния. Это позволяет делать резкие, чистые снимки (в формате 4K и других форматах) без размытия практически в любых условиях съемки.
Беспроводная мульти-камера: добавьте в ваши видео дополнительные эмоции
Насладитесь новым стилем съемки, который позволит вам добавить еще больше эмоций в ваши фильмы. Используя Wi-Fi, вы можете подключить до трех смартфонов и записывать видео с двух из них в доп. окнах как картинка в картинке. Доп. окна можно менять местами и перемещать их положение на общем экране. Это позволит снимать с различных углов и точек обзора, чтобы добиться более высокого уровня эмоционального воздействия.
Примечание. Эта функция недоступна в режиме 4K и 24р.
Фильмы HDR (широкий динамический диапазон). Добейтесь чистых снимков с идеальной детализацией.
Насладитесь более резкими и чистыми видеозаписями благодаря функции HDR-фильм. Он объединяет два изображения, снятых с разной экспозицией, чтобы восстановить потерянную информацию из пере- и недоэкспонированных участков. Даже в сложных условиях съемки, например при освещении сзади, можно легко проводить съемку в естественных условиях с отличной градацией тонов. Кнопка с функцией HDR позволяет быстро включать и отключать данный режим в случае необходимости.
Примечание. Эта функция недоступна в режиме 4K и 24р.