Описание

Сохраните ваши воспоминания во всей их красе

Эта видеокамера записывает видео с разрешением 4K, что в четыре раза больше разрешения стандарта Full-HD. Это значит, что вы получите детализированные и реалистичные сцены при съемке в любых условиях. Вы даже можете делать впечатляющие снимки особых или уникальных моментов в разрешении 4К в режиме 4K-фото. Высокоскоростная, высокоточная технология автофокуса Panasonic делает съемку в разрешении 4K доступной для каждого.

Плавное зумирование: Благодаря функции «Плавный зум» вы получаете плавное зумирование без размытия изображения. Также просто наводить зум на объекты в середине кадра и за его пределами, не изменяя при этом угол наклона камеры.

Точное панорамирование: Кроме того, насладитесь плавным и точным панорамированием, просто задав начальную и конечную точки.

Простая функция слежения за объектом съемки: Вы можете выбрать человека, за которым необходимо следить при записи видео, и камера автоматически будет держать объект в зоне кроппинга.

Удобный стабилизатор: Даже после съемки вы можете компенсировать дрожание благодаря автоматической настройке позиции кроппинга. В результате вы получите более стабильный и чистый видеоряд.

Примечание. Итоговое видео записывается в режиме MP4 1080/25p.

4K-кроппинг: Ключевые технологии: постзуминг, постпанорамирование, постслежение, постстабилизатор.

Объектив с просветленной оптикой. Помимо передачи четких изображений, этот замечательный объектив LEICA Dicomar отражает неуловимые оттенки и тона, чем так славятся объективы Leica, при минимальных засветках и ореолах.

Точные сцены: За счет увеличенной скорости считывания во время запси, продвинутый 8 мегапиксельный BSI-сенсор эффективно подавляет искажения, чтобы обеспечить точный рендеринг сцены.

Процессор Crystal Engine 4K: Высокоскоростной и производительный процессор Crystal Engine 4K, способен быстро и точно обрабатывать массивный объем данных 4K, уменьшая при этом шумы.

Правильный уровень горизонта в любой ситуации

Функция выравнивания горизонта автоматически обнаруживает и исправляет наклон изображения, так что вы можете не отвлекаться от съемки. В зависимости от условий съемки можно выбрать один из трех параметров выравнивания (ВЫКЛ, обычное, сильное).

* Функция недоступна в режиме 4K.

Чистый результат без размытия: Пятиосевая стабилизация HYBRID O.I.S.+ предотвращает размытие изображения, вызванное дрожанием камеры при любом положении объектива: от широкого угла до максимального фокусного расстояния. Это позволяет делать резкие, чистые снимки (в формате 4K и других форматах) без размытия практически в любых условиях съемки.

Беспроводная мульти-камера: добавьте в ваши видео дополнительные эмоции

Насладитесь новым стилем съемки, который позволит вам добавить еще больше эмоций в ваши фильмы. Используя Wi-Fi, вы можете подключить до трех смартфонов и записывать видео с двух из них в доп. окнах как картинка в картинке. Доп. окна можно менять местами и перемещать их положение на общем экране. Это позволит снимать с различных углов и точек обзора, чтобы добиться более высокого уровня эмоционального воздействия.

Примечание. Эта функция недоступна в режиме 4K и 24р.

Фильмы HDR (широкий динамический диапазон). Добейтесь чистых снимков с идеальной детализацией.

Насладитесь более резкими и чистыми видеозаписями благодаря функции HDR-фильм. Он объединяет два изображения, снятых с разной экспозицией, чтобы восстановить потерянную информацию из пере- и недоэкспонированных участков. Даже в сложных условиях съемки, например при освещении сзади, можно легко проводить съемку в естественных условиях с отличной градацией тонов. Кнопка с функцией HDR позволяет быстро включать и отключать данный режим в случае необходимости.

Примечание. Эта функция недоступна в режиме 4K и 24р.