Видеокамера Panasonic HC-VX1 (4K)
Код товара : УТ-00024346
Артикул : HC-VX1EE-K
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Характеристики
Фотосъёмка
Автоспуск
нет данных
Баланс белого
авто, 4 предустановки, ручная установка
Одновременная съемка фото и видео
Есть
Цифровой зум
32х интеллектуальный (Full HD - 48x), 70х / 1500х обычный
Размер фотоизображения
6784 x 3816, 4992 x 2808, 5216 x 3912, 3808 x 2856 (интерполяция); 1920 x 1080
Формат файла
JPEG
Съёмка видео
Битрейт
4K: 72 Мбит/с, Full HD: 5 - 50 Мбит/с (в зависимости от режима), HD: 9 Мбит/с
Видеосъемка
4K UHD 25p, Full HD 50p
Минимальная освещенность
1.5 лк (выдержка 1/25 с, режим низкой освещенности), 1 лк (цветной ночной режим)
Формат записи звука
AVCHD: Dolby Digital (5.1 или 2 канала), MP4: AAC (2 канала). Стереофонический вариомикрофон с поддержкой фокусировки и зумирования
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор VW-VBT190, 1940 мАч (в комплекте, около 45 мин. 4К съемки), VW-VBT380 (продается отдельно); зарядка по USB
Прочие особенности
Комплектация
адаптер переменного тока (зарядка по USB), аккумулятор VW-VBT190 1940 мАч, кабель HDMI, крышка объектива, USB кабель
Дата анонса
01.01.2018
Физические характеристики
Вес
428 г (без питания)
Вес (брутто), г
0.800
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
62
Оптический зум
24х
Стабилизатор изображения
5-осевой HYBRID O.I.S.+ с активным режимом, блокировкой, функцией выравнивания изображения, Ball O.I.S.
Объектив
4.12 - 98.9 мм (25 - 600 мм в 35-мм эквиваленте при 24р) / F1.8 - 4
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (рекомендуется класс не ниже Class10 / U1)
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Матрица
Датчик изображения
1/2.5" BSI-MOS
Соотношение сторон
16:9
Число эффективных пикселей, Мп
8.29
Подсветка
Внешняя подсветка
холодный башмак для лампы постоянного света
Описание
Изображение премиум-качества с разрешением 4K
Съемка высокой четкости 4K позволяет добиться высочайшей реалистичности и натуральности изображения. А функция 4K ФОТО дает возможность запечатлеть эти захватывающие моменты. Знаменитые объективы LEICA Dicoma обеспечивают потрясающее качество изображения.
Превосходное качество видео в условиях низкой освещенности
Большой 1/2,5-дюймовый сенсор и светосильный F1,8 объектив обеспечивают превосходное качество изображения в условиях низкой освещенности, которое в 1,7 раза превышает качество, получаемое с использованием обычных объективов. Шумы подавляются даже при съемке в плохо освещенных местах, например в неосвещенных помещениях, или при съемке ночных пейзажей.
Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 25 мм* и оптическим 24-кратным зумом
Новый 4K-объектив охватывает фокусные расстояния от 25 мм и до 600 мм благодаря 24-кратному зуму, который достигается с помощью 4-приводной системы линз. Впечатляющий широкоугольный режим не только подходит для съемки больших групп людей и крупных объектов на заднем плане в стесненных условиях, но и позволяет без проблем делать селфи благодаря поворотному ЖК-экрану.
* эквивалент 35 мм камеры. Доступна в режимах 4K и FHD/24p.
Новая система стабилизации HYBRID O.I.S.
Задействует коррекцию по пяти осям и предотвращает размытие изображения при любом положении объектива: от широкого угла до максимального фокусного расстояния. Адаптивная система O.I.S. автоматически оптимизирует эффективность работы системы O.I.S., настраивая механический привод O.I.S. под различные положения съемки, окружающие условия и особенности конкретного пользователя. Система стабилизации Ball O.I.S. снижает износ привода и значительно улучшает качество коррекции низкоамплитудного дрожания рук. Функция выравнивания горизонта автоматически обнаруживает и исправляет наклон на снятых изображениях.
Высокая точность автофокусировки и качество 4K
Наслаждайтесь стабильной работой высокоскоростной следящей фокусировки. В режиме Custom (пользовательский) AF вы можете выбрать один из трех режимов фокусировки.
Активный контраст
Автоматически подстраивает цветовые градации в зависимости от распределения яркости пикселей конкретного изображения.
4K-кроппинг
Снимая в разрешении 4K, вы больше не упустите объект из кадра и не столкнетесь с его размытием, поскольку вы всегда можете отредактировать полученные изображения прямо на камере и сохранить их в разрешении Full-HD.
Функция «Киноэффект»
Позволяет использовать эффект "Долли зум" (наезд со встречной трансфокацией) и другие профессиональные техники съемки, используемые в большом кинематографе.