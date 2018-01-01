Описание

Изображение премиум-качества с разрешением 4K

Съемка высокой четкости 4K позволяет добиться высочайшей реалистичности и натуральности изображения. А функция 4K ФОТО дает возможность запечатлеть эти захватывающие моменты. Знаменитые объективы LEICA Dicoma обеспечивают потрясающее качество изображения.

Превосходное качество видео в условиях низкой освещенности

Большой 1/2,5-дюймовый сенсор и светосильный F1,8 объектив обеспечивают превосходное качество изображения в условиях низкой освещенности, которое в 1,7 раза превышает качество, получаемое с использованием обычных объективов. Шумы подавляются даже при съемке в плохо освещенных местах, например в неосвещенных помещениях, или при съемке ночных пейзажей.

Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 25 мм* и оптическим 24-кратным зумом

Новый 4K-объектив охватывает фокусные расстояния от 25 мм и до 600 мм благодаря 24-кратному зуму, который достигается с помощью 4-приводной системы линз. Впечатляющий широкоугольный режим не только подходит для съемки больших групп людей и крупных объектов на заднем плане в стесненных условиях, но и позволяет без проблем делать селфи благодаря поворотному ЖК-экрану.

* эквивалент 35 мм камеры. Доступна в режимах 4K и FHD/24p.

Новая система стабилизации HYBRID O.I.S.

Задействует коррекцию по пяти осям и предотвращает размытие изображения при любом положении объектива: от широкого угла до максимального фокусного расстояния. Адаптивная система O.I.S. автоматически оптимизирует эффективность работы системы O.I.S., настраивая механический привод O.I.S. под различные положения съемки, окружающие условия и особенности конкретного пользователя. Система стабилизации Ball O.I.S. снижает износ привода и значительно улучшает качество коррекции низкоамплитудного дрожания рук. Функция выравнивания горизонта автоматически обнаруживает и исправляет наклон на снятых изображениях.

Высокая точность автофокусировки и качество 4K

Наслаждайтесь стабильной работой высокоскоростной следящей фокусировки. В режиме Custom (пользовательский) AF вы можете выбрать один из трех режимов фокусировки.

Активный контраст

Автоматически подстраивает цветовые градации в зависимости от распределения яркости пикселей конкретного изображения.

4K-кроппинг

Снимая в разрешении 4K, вы больше не упустите объект из кадра и не столкнетесь с его размытием, поскольку вы всегда можете отредактировать полученные изображения прямо на камере и сохранить их в разрешении Full-HD.

Функция «Киноэффект»

Позволяет использовать эффект "Долли зум" (наезд со встречной трансфокацией) и другие профессиональные техники съемки, используемые в большом кинематографе.