Описание

Превосходное качество изображения

Насладитесь превосходным качеством в условиях низкой освещенности благодаря большому 1/2,5-дюймовому сенсору и светосильному F1,8 объективу. Превосходный объектив LEICA Dicomar способен передавать мельчайшие нюансы и оттенки, чем так славятся объективы компании LEICA. Сохраняйте ошеломляюще прекрасные воспоминания даже в условиях низкой освещенности.

Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 25 мм* и оптическим 24-кратным зумом

Новый объектив охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольных 25 мм и до 600 мм 24x телезума, за счет 4-приводной системе линз. Впечатляющий широкоугольный режим не только подходит для съемки больших групп людей и крупных объектов на заднем плане в стесненных условиях, но и позволяет без проблем делать селфи благодаря поворотному ЖК-экрану.

* эквивалент 35 мм камеры. Доступно только в режиме 24p.

5-осевая новая система стабилизации Hybrid O.I.S.

Задействует коррекцию по пяти осям и предотвращает размытие изображения при любом положении объектива: от широкого угла до максимального фокусного расстояния. Адаптивная система O.I.S. автоматически оптимизирует эффективность работы системы стабилизатора, настраивая механический привод O.I.S. под различные положения съемки, окружающие условия и особенности конкретного пользователя.

Система стабилизации Ball O.I.S.

Снижает износ приводного отсека и значительно улучшает качество коррекции низкоамплитудного дрожания рук.

Функция выравнивания горизонта

Автоматически обнаруживает и исправляет наклон на снятых изображениях.

Новая система стабилизации Hybrid O.I.S.

Автоматически подстраивает цветовые градации в зависимости от распределения яркости пикселей конкретного изображения. Также повышает контрастность в зонах с низкой яркостью на темных и подсвеченных контровым светом изображениях и позволяет избежать возникновения «проваленных» теней.

Замедленная видеосъемка

Плавная замедленная видеосъемка позволяет передать эмоциональные оттенки повседневных моментов.

Беспроводная мульти-камера

Wi-Fi позволяет подключить до трех смартфонов и записывать видео с двух из них в субокнах

Фильм HDR

Даже в сложных условиях съемки, например при освещении сзади, можно легко получить естественные видео с реалистичной градацией тонов.