Видеокамера Panasonic HC-V800 (Full HD)
Код товара : УТ-00024345
Артикул : HC-V800EE-K
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Инструкции и документы
Характеристики
Фотосъёмка
Автоспуск
нет данных
Баланс белого
авто, 4 предустановки, ручная установка
Одновременная съемка фото и видео
Есть
Цифровой зум
48х интеллектуальный, 70х / 1500х обычный
Размер фотоизображения
6784 x 3816, 4992 x 2808, 5216 x 3912, 3808 x 2856 (интерполяция); 1920 x 1080
Формат файла
JPEG
Съёмка видео
Битрейт
Full HD: 5 - 50 Мбит/с (в зависимости от режима), HD: 9 Мбит/с
Видеосъемка
Full HD 50p
Минимальная освещенность
1.5 лк (выдержка 1/25 с, режим низкой освещенности), 1 лк (цветной ночной режим)
Формат записи звука
AVCHD: Dolby Digital (5.1 или 2 канала), MP4: AAC (2 канала). Стереофонический вариомикрофон с поддержкой фокусировки и зумирования
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор VW-VBT190, 1940 мАч (в комплекте, около 1 ч. съемки), VW-VBT380 (продается отдельно); зарядка по USB
Прочие особенности
Комплектация
адаптер переменного тока (зарядка по USB), аккумулятор VW-VBT190 1940 мАч, кабель HDMI, крышка объектива, USB кабель
Дата анонса
01.01.2018
Физические характеристики
Вес
428 г (без питания)
Вес (брутто), г
0.888
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
62
Оптический зум
24х
Стабилизатор изображения
5-осевой HYBRID O.I.S.+ с активным режимом, блокировкой, функцией выравнивания изображения, Ball O.I.S.
Объектив
4.12 - 98.9 мм (25 - 600 мм в 35-мм эквиваленте при 24р) / F1.8 - 4
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (рекомендуется класс не ниже Class10 / U1)
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Матрица
Датчик изображения
1/2.5" BSI-MOS
Соотношение сторон
16:9
Число эффективных пикселей, Мп
8.29
Подсветка
Внешняя подсветка
холодный башмак для лампы постоянного света
Описание
Превосходное качество изображения
Насладитесь превосходным качеством в условиях низкой освещенности благодаря большому 1/2,5-дюймовому сенсору и светосильному F1,8 объективу. Превосходный объектив LEICA Dicomar способен передавать мельчайшие нюансы и оттенки, чем так славятся объективы компании LEICA. Сохраняйте ошеломляюще прекрасные воспоминания даже в условиях низкой освещенности.
Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 25 мм* и оптическим 24-кратным зумом
Новый объектив охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольных 25 мм и до 600 мм 24x телезума, за счет 4-приводной системе линз. Впечатляющий широкоугольный режим не только подходит для съемки больших групп людей и крупных объектов на заднем плане в стесненных условиях, но и позволяет без проблем делать селфи благодаря поворотному ЖК-экрану.
* эквивалент 35 мм камеры. Доступно только в режиме 24p.
5-осевая новая система стабилизации Hybrid O.I.S.
Задействует коррекцию по пяти осям и предотвращает размытие изображения при любом положении объектива: от широкого угла до максимального фокусного расстояния. Адаптивная система O.I.S. автоматически оптимизирует эффективность работы системы стабилизатора, настраивая механический привод O.I.S. под различные положения съемки, окружающие условия и особенности конкретного пользователя.
Система стабилизации Ball O.I.S.
Снижает износ приводного отсека и значительно улучшает качество коррекции низкоамплитудного дрожания рук.
Функция выравнивания горизонта
Автоматически обнаруживает и исправляет наклон на снятых изображениях.
Новая система стабилизации Hybrid O.I.S.
Автоматически подстраивает цветовые градации в зависимости от распределения яркости пикселей конкретного изображения. Также повышает контрастность в зонах с низкой яркостью на темных и подсвеченных контровым светом изображениях и позволяет избежать возникновения «проваленных» теней.
Замедленная видеосъемка
Плавная замедленная видеосъемка позволяет передать эмоциональные оттенки повседневных моментов.
Беспроводная мульти-камера
Wi-Fi позволяет подключить до трех смартфонов и записывать видео с двух из них в субокнах
Фильм HDR
Даже в сложных условиях съемки, например при освещении сзади, можно легко получить естественные видео с реалистичной градацией тонов.