Описание

Высокочувствительный датчик

Матрица 1/2.3" с системой обратной подсветки (BSI) обеспечивает низкий уровень шума при съемке в слабо освещенных местах, например сюжеты в помещении или ночные пейзажи.

20-кратный оптический зум с 4-х приводной системой линз

При раздельном управлении каждой из четырех групп линз диапазон перемещения каждой группы линз уменьшается, что обеспечивает быструю работу трансфокатора, быструю фокусировку и высокое качество изображения. Это также позволяет сохранить компактность корпуса даже при 20-кратном оптическом увеличении объектива.

Стабилизированная съемка с выравнивание по горизонту

Гибридная оптическая стабилизация Hybrid O.I.S.+ компенсирует смещения и наклоны по 5 осям для эффективного подавления дрожи как в широкоугольном положении объектива, так и при съемке с максимальным зумом. Функция Level Shot автоматически выравнивает изображение по горизонту.

Замедленное видео

Плавное замедленное видео позволяет рассмотреть все детали при съемке активного действия.

Зум-микрофон со встроенной защитой от ветра

В пространстве между капсюлями и решеткой микрофона расположен специальный материал, который подавляет шум ветра и обеспечивает четкую звукозапись в любых условиях: как дома, так и на улице. Для установки внешнего микрофона из корпуса камеры выдвигается башмак для аксессуаров (микрофонный вход 3.5 мм стерео)

Широкий динамический диапазон

Функция HDR Movie объединяет пары последовательных кадров, сделанных с разной экспозицией (светлее и темнее), чтобы сохранить детали изображения и в тенях, и в ярко освещенных областях кадра. Специальная кнопка HDR позволяет быстро перейти в этот режим, когда это необходимо (например, при переходе из помещения на улицу в ясный день).

Используйте свой смартфон в качестве дополнительной камеры

Подключите к камере свой смартфон по Wi-Fi, чтобы снимать на него в качестве дополнительной камеры (режим «картинка в картинке»).