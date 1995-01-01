Видеокамера Panasonic HC-V785 (уцененный)
Код товара : УТ-00074278
Артикул : HC-V785EE-K (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
64 990 ₽
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Описание
Высокочувствительный датчик
Матрица 1/2.3" с системой обратной подсветки (BSI) обеспечивает низкий уровень шума при съемке в слабо освещенных местах, например сюжеты в помещении или ночные пейзажи.
20-кратный оптический зум с 4-х приводной системой линз
При раздельном управлении каждой из четырех групп линз диапазон перемещения каждой группы линз уменьшается, что обеспечивает быструю работу трансфокатора, быструю фокусировку и высокое качество изображения. Это также позволяет сохранить компактность корпуса даже при 20-кратном оптическом увеличении объектива.
Стабилизированная съемка с выравнивание по горизонту
Гибридная оптическая стабилизация Hybrid O.I.S.+ компенсирует смещения и наклоны по 5 осям для эффективного подавления дрожи как в широкоугольном положении объектива, так и при съемке с максимальным зумом. Функция Level Shot автоматически выравнивает изображение по горизонту.
Замедленное видео
Плавное замедленное видео позволяет рассмотреть все детали при съемке активного действия.
Зум-микрофон со встроенной защитой от ветра
В пространстве между капсюлями и решеткой микрофона расположен специальный материал, который подавляет шум ветра и обеспечивает четкую звукозапись в любых условиях: как дома, так и на улице. Для установки внешнего микрофона из корпуса камеры выдвигается башмак для аксессуаров (микрофонный вход 3.5 мм стерео)
Широкий динамический диапазон
Функция HDR Movie объединяет пары последовательных кадров, сделанных с разной экспозицией (светлее и темнее), чтобы сохранить детали изображения и в тенях, и в ярко освещенных областях кадра. Специальная кнопка HDR позволяет быстро перейти в этот режим, когда это необходимо (например, при переходе из помещения на улицу в ясный день).
Используйте свой смартфон в качестве дополнительной камеры
Подключите к камере свой смартфон по Wi-Fi, чтобы снимать на него в качестве дополнительной камеры (режим «картинка в картинке»).