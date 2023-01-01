Описание

Исключительное наслаждение от записи и просмотра

С этой Full-HD-камерой Вы не только насладитесь простотой процесса съемки, но также сможете получить истинное наслаждение от просмотра получившегося видеоряда. Функция беспроводной мультикамеры записывает несколько сцен одновременно, поэтому вы можете создавать уникальные видеозаписи. А функция выравнивания изображения и 5-осевая система стабилизации сохраняют чистоту и стабильность изображения.

90-кратный интеллектуальный зум / 50-кратный оптический зум

С легкостью снимайте удаленные объекты, до которых не добраться с помощью обычного зума, благодаря 90-кратному интеллектуальному зуму. Вы также можете использовать 50-кратный оптический зум, чтобы приближать объекты и добавлять больше эмоции и динамики к вашим домашним съемкам.

Правильный уровень горизонта в любой ситуации

Функция выравнивания изображения автоматически определяет и исправляет наклон сделанных снимков, так что вы можете не отвлекаться от съемки. В зависимости от условий съемки можно выбрать один из трех параметров выравнивания (ВЫКЛ, обычное, сильное).

Чистый результат без размытия

Пятиосевая стабилизация HYBRID O.I.S.+ предотвращает размытие изображения, вызванное дрожанием камеры при любом положении объектива: от широкого угла до максимального фокусного расстояния. Это позволяет делать четкие и чистые снимки без размытия практически в любых ситуациях.

С легкостью делайте групповые снимки

Умещайте больше людей и фона в кадр – это возможно благодаря широкоугольному 28-мм объективу (в эквиваленте 35-мм камеры). Это особенно удобно, когда требуется сделать групповой снимок в небольшом помещении. В кадр помещаются все объекты съемки даже с очень близкого расстояния, благодаря чему встроенный микрофон видеокамеры захватывает даже приглушенные звуки.

* В эквиваленте 35-мм камеры.



Беспроводная мульти-камера

Насладитесь новым стилем съемки, который позволит вам добавить еще больше эмоций в ваши фильмы. Используя Wi-Fi, вы можете подключить до трех смартфонов и записывать видео с двух из них в доп. окнах как картинка в картинке. Доп. окна можно менять местами и перемещать их положение на общем экране. Это позволит снимать с различных углов и точек обзора, чтобы добиться более высокого уровня эмоционального воздействия.

Функция дистанционного управления

Прямой эфир

Просто используйте функцию «Трансляция в режиме реального времени» для потоковой передачи происходящего на USTREAM live.



Следите за ребенком

Вы можете следить за своим ребенком из другой комнаты с помощью мобильного устройства, используя Видеоняню.*



Вы всегда дома

Находясь далеко от дома, вы можете наблюдать за присходящим в реальном времени, а также общаться со своей семьей или питомцами с помощью смартфона или планшета.

* Требуется точка доступа к беспроводной сети (маршрутизатор).

Функции Wi-Fi

Приложение Panasonic Image позволит вам использовать мобильное устройство для дистанционного управления в режиме реального времени. Позднее видеозапись можно просмотреть и загрузить в любое облачное хранилище.