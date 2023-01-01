Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro 4 поколения отличаются повышенной емкостью: 930 мАч вместо 900 у старых моделей. Никель-металлгидридные аккумуляторы серии Eneloop Pro предназначаются для устройств с высоким уровнем потребления энергии (фотовспышки, радиоуправляемые игрушки). Аккумуляторы Pro-серии обладают повышенной емкостью по сравнению с обычными Eneloop (930 против 750), но их ресурс меньше: всего 500 циклов перезарядки (вместо 2100). Как и все аккумуляторы Eneloop, аккумуляторы BK-4HCDE/4LE долго хранят заряд – даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Поэтому они продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки, как одноразовые батарейки.