Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)
Код товара : УТ-00075624
Артикул : BK-3HCDE/2BE
Гарантия 1 год
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Описание
Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Данные аккумуляторы обладают высокой емкостью - 2450 мАч. Аккумуляторы Eneloop отличаются длительным хранением заряда - даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Аккумуляторы продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки.
Характеристики:
- Форм-фактор: АА
- Напряжение: 1.2 В
- Ёмкость: 2450 мАч
- Циклов заряд / разряд: 500
- Количество в упаковке: 2 шт