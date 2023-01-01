Описание

Panasonic Eneloop BK-4MCDE – аккумуляторы ААА с повышенным ресурсом и длительным хранением заряда. Это уже 5 поколение Eneloop: минимальная емкость увеличилась с 750 до 800 мАч, а время хранения заряда: с 5 до 10 лет. В то время как обычные аккумуляторы выдерживают в среднем от 500 до 1000 циклов перезарядки, аккумуляторы Eneloop могут перезаряжаться до 2100 раз. Благодаря очень медленной саморазрядке эти аккумуляторы сохраняют около 90% заряда через год хранения и около 70% заряда через 10 лет. Еще одним серьезным преимуществом является их морозостойкость: аккумуляторы Eneloop сохраняют работоспособность при температурах до -20° С.

В данный комплект входит 4 аккумулятора ААА 800 мАч и прозрачный пластиковый кейс для хранения и транспортировки.