Аккумуляторы Panasonic Eneloop AAA 800 мАч + кейс (BK-4MCDEC4BE)
Код товара : УТ-00062562
Артикул : BK-4MCDEC4BE
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Гарантия 1 год
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Описание
Panasonic Eneloop BK-4MCDE – аккумуляторы ААА с повышенным ресурсом и длительным хранением заряда. Это уже 5 поколение Eneloop: минимальная емкость увеличилась с 750 до 800 мАч, а время хранения заряда: с 5 до 10 лет. В то время как обычные аккумуляторы выдерживают в среднем от 500 до 1000 циклов перезарядки, аккумуляторы Eneloop могут перезаряжаться до 2100 раз. Благодаря очень медленной саморазрядке эти аккумуляторы сохраняют около 90% заряда через год хранения и около 70% заряда через 10 лет. Еще одним серьезным преимуществом является их морозостойкость: аккумуляторы Eneloop сохраняют работоспособность при температурах до -20° С.
В данный комплект входит 4 аккумулятора ААА 800 мАч и прозрачный пластиковый кейс для хранения и транспортировки.
- Емкость min 800 мАч
- Ресурс: до 2100 циклов перезарядки
- Сохранение заряда: 90% через 1 год, 80% через 3 года, 70% через 10 лет.
- Аккумуляторы предварительно заряжены, могут использоваться сразу из коробки
- Отсутствует "эффект памяти", не требуют полной разрядки перед заряжанием
- Стабильное напряжение на протяжение всего хода отдачи энергии, от 100% до нуля.
- Возможность использования при низких температурах, до -20° С
- Новая картонная упаковка без пластика.