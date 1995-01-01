Аккумуляторы Panasonic Eneloop AAA, 800 мАч, 4 шт (BK-4MCDE/4BE)
Код товара : УТ-00075621
Артикул : BK-4MCDE/4BE
Гарантия 1 год
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Описание
Аккумуляторы Panasonic Eneloop предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Данные аккумуляторы обладают высокой емкостью - 800 мАч. Аккумуляторы Eneloop отличаются длительным хранением заряда - даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Аккумуляторы продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки.
Характеристики:
- Форм-фактор: ААА
- Напряжение: 1.2 В
- Ёмкость: 800 мАч
- Циклов заряд / разряд: 2100
- Количество в упаковке: 4 шт