Аккумуляторы Panasonic Eneloop AA 2000 мАч, 2 шт. (BK-3MCDE/2BE)
Код товара : УТ-00075499
Артикул : BK-3MCDE/2BE
Гарантия 1 год.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
- Емкость min 2000 мАч
- Ресурс: до 2100 циклов перезарядки
- Сохранение заряда: 90% через 1 год, 80% через 3 года, 70% через 10 лет.
- Аккумуляторы предварительно заряжены, могут использоваться сразу из коробки
- Отсутствует "эффект памяти", не требуют полной разрядки перед заряжанием
- Стабильное напряжение на протяжение всего хода отдачи энергии, от 100% до нуля.
- Возможность использования при низких температурах, до -20° С
- Новая картонная упаковка без пластика.
Panasonic Eneloop BK-3MCDE – аккумуляторы с повышенным ресурсом и длительным хранением заряда. 3MCDE – это уже 5-е поколение Eneloop: минимальная емкость увеличилась с 1900 до 2000 мАч, а время хранения заряда: с 5 до 10 лет. В то время как обычные аккумуляторы выдерживают в среднем от 500 до 1000 циклов перезарядки, аккумуляторы Eneloop могут перезаряжаться до 2100 раз. Благодаря очень медленной саморазрядке эти аккумуляторы сохраняют около 90% заряда через год хранения и около 70% заряда через 10 лет. Еще одним серьезным преимуществом является их морозостойкость: аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE сохраняют работоспособность при температурах до -20° С.