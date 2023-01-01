Аккумуляторы Panasonic Eneloop AA 2000 мАч, 8 шт. (BK-3MCDE/8BE)
Код товара : УТ-00062561
Артикул : BK-3MCDE/8BE
5 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год.
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Описание
- Емкость min 2000 мАч
- Ресурс: до 2100 циклов перезарядки
- Сохранение заряда: 90% через 1 год, 80% через 3 года, 70% через 10 лет.
- Аккумуляторы предварительно заряжены, могут использоваться сразу из коробки
- Отсутствует "эффект памяти", не требуют полной разрядки перед заряжанием
- Стабильное напряжение на протяжение всего хода отдачи энергии, от 100% до нуля.
- Возможность использования при низких температурах, до -20° С
- Новая картонная упаковка без пластика.