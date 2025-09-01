Зарядное устройство Panasonic DMW-BTC13E для DMW-BLF19E (состояние 5) (б/у)

<







>



Код товара: УТ-00087431 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-09-01/18 Код товара: УТ-00087431 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-09-01/18 Тип аксессуара зарядные устройства Все характеристики Зарядное устройство Panasonic DMW-BTC13E

Код товара: 152431 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: Адаптер и блок питания

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара зарядные устройства Описание Зарядное устройство Panasonic DMW-BTC13E

Код товара: 152431 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: Адаптер и блок питания

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.