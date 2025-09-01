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Зарядное устройство Panasonic DMW-BTC13E для DMW-BLF19E (состояние 5) (б/у)

  • DMW-BTC13E для DMW-BLF19E (состояние 5)
  • DMW-BTC13E для DMW-BLF19E (состояние 5)
  • DMW-BTC13E для DMW-BLF19E (состояние 5)
  • DMW-BTC13E для DMW-BLF19E (состояние 5)
  • DMW-BTC13E для DMW-BLF19E (состояние 5)
Код товара:УТ-00087431
Артикул:б/у-Ф1 К 2025-09-01/18

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство Panasonic DMW-BTC13E
Код товара: 152431

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: Адаптер и блок питания
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.