Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор для отдельных моделей Panasonic Lumix. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Поддерживает зарядку в отдельном зарядном устройстве DMW-BTC15 или внутри камеры, по USB.

Совместимые фотоаппараты:

Panasonic Lumix S5

Panasonic Lumix GH5

GH5 Panasonic Lumix GH5S

GH5S Panasonic Lumix G9

Оригинальное зарядное устройство камер GH5, GH5S и G9 несовместимо с данным аккумулятором по габаритам. Тем не менее, аккумулятор можно заряжать по USB внутри камеры.