Аккумулятор Panasonic DMW-BLK22E (уцененный)
Код товара : УТ-00070764
Артикул : @ DMW-BLK22E (у)
Причина уценки:
без упаковки
25%
9 990 ₽
7 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для отдельных моделей Panasonic Lumix. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Поддерживает зарядку в отдельном зарядном устройстве DMW-BTC15 или внутри камеры, по USB.
Совместимые фотоаппараты:
- Panasonic Lumix S5
- Panasonic Lumix GH5
- Panasonic Lumix GH5S
- Panasonic Lumix G9
Оригинальное зарядное устройство камер GH5, GH5S и G9 несовместимо с данным аккумулятором по габаритам. Тем не менее, аккумулятор можно заряжать по USB внутри камеры.