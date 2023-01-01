Аккумулятор Panasonic DMW-BLJ31E для S1 и S1R
Код товара : УТ-00034790
Артикул : DMW-BLJ31E
9 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.092
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для полнокадровых системных камер Panasonic S1 и S1R. Напряжение 7.2 В, емкость 3100 мАч. Аналогичный аккумулятор идет в комплекте с камерой.