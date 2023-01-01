Батарейная ручка для фотоаппарата Panasonic DC-G9 использует 1 аккумулятор типа DMW-BLF19, что совместно с такой же батареей в камере примерно в 2 раза продлевает время непрерывной работы. На рукоятке дублируются спусковая кнопка, 2 многофункциональных диска, джойстик, а также кнопки AF/AE, WB, ISO и кнопка компенсации экспозиции и выключатель камеры – это значительно упрощает съемку в портретной ориентации. Батарейная ручка обладает той же степенью влагозащиты, что и сама камера, а также может использоваться при отрицательных температурах (до -10° С).