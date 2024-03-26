Компактный фотоаппарат Panasonic DMC-FZ40 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074454
Артикул : б/у-П72 К 2024-03-26
Причина уценки:
Потертости на корпусе, английский язык меню
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 139454
14 Мп 1/2.3 CCD матрица
25-600 mm (24x) F2.8-5.2 зум
80 - 6400 ISO
Optical стабилизация
3" экран Электрический видоискатель
2 кадров в секунду
1280 x 720 разрешение видео
120 x 80 x 92 мм, 494гр.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, английский язык меню)
Комплектация: Родное зу, акб, кабель, сумка
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in
Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения