Описание

Код товара: 139454

14 Мп 1/2.3 CCD матрица

25-600 mm (24x) F2.8-5.2 зум

80 - 6400 ISO

Optical стабилизация

3" экран Электрический видоискатель

2 кадров в секунду

1280 x 720 разрешение видео



120 x 80 x 92 мм, 494гр.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, английский язык меню)

Комплектация: Родное зу, акб, кабель, сумка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения